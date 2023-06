GNTM: Fans wegen Finale auf 180! „Echt enttäuschend“

Die aktuelle Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (kurz: GNTM) neigt sich dem Ende zu. Nach Wochen voller Shootings, Catwalks und Castings wird am 15. Juni 2023 endlich die Gewinnerin gekürt. Stattfinden wird das Finale in Köln. Die Fans können sich dabei nicht nur auf Heidi Klum freuen, sondern auch auf zahlreiche Gäste und Live-Acts.

Die Gästeliste für das GNTM-Finale kann sich auf jeden Fall sehen lassen: Neben dem Tänzer Majnoon treten auch die schwedische ESC-Gewinnerin Loreen, Künstlerin Kim Petras und die Band Scorpions auf. Designer Jean Paul Gautier wird Heidi zur Seite stehen, wenn es um die Entscheidungen geht. Und noch ein bekanntes Gesicht nimmt Platz neben der Model-Mama.

GNTM: Leni Klum beim Finale dabei

Viele Fans haben darauf gewartet, dass die Tochter von Heidi, Leni Klum, endlich in die Sendung kommt. Vergangene Staffel hat sie ihre Mutter nämlich schonmal tatkräftig bei einer Entscheidung unterstützt. Nun ist bekannt gegeben worden, dass die 19-Jährige beim Finale dabei sein wird.

Auf Instagram heißt es: „Alle, die Leni Klum bisher bei GNTM 2023 vermisst haben, können wir jetzt beruhigen: Die Beauty wird Heidi Klum bei der wohl wichtigsten Frage der Show unterstützen: Wer wird GNTM?“ Während sich einige Fans freuen, üben andere eindeutige Kritik an dieser Entscheidung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans bemängeln fehlende Erfahrung von Leni

Zwar ist Leni Klum sehr beliebt bei den Fans, doch viele haben Zweifel an ihrer fachlichen Kompetenz. Schließlich ist die 19-Jährige erst seit Kurzem in der Welt der Mode unterwegs und kann nicht allzu viel Erfahrung vorweisen. Auf Instagram beschweren sich deshalb einige Zuschauer:

„Ich habe nichts gegen sie, aber die Frage ist, als was ist sie da? Unterstützen? Die laufende Kompetenz ist sie meiner Meinung nach (noch) nicht für den Job.“

„Ich mag Leni echt super gerne. Sie ist mega sympathisch, aber ich weiß nicht, ob ihre Erfahrungen bisher ausreichend sind, um Heidi damit unterstützen zu können.“

„Mag sie echt gerne, aber warum keine erfahrenen Models oder Designer? Bisher echt enttäuschend das Finale.“

Mehr News:

Und eine weitere Nachricht enttäuscht die Fans. Denn auch dieses Jahr können sie keine Tickets für das Finale kaufen. Auf Anfrage der Redaktion heißt es von Seiten der Produktion: „Es gibt 2023 weder Kauf- noch Pressetickets. Die Karten sind an die Models und ihre Freunde und Familien gegangen.“