GNTM-Star macht trauriges Geständnis: „Über Jahre gelogen“

Was viele nicht für möglich gehalten haben, hat eine ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin nun tatsächlich gemacht. Theresia Fischer hat sich die Beine verlängern lassen. Und das nicht nur einmal. Insgesamt ist das Model nach zwei Eingriffen um 14 Zentimeter gewachsen, ihre Beine haben dadurch eine extreme, fast unnatürliche Länge bekommen.

Lange betonte sie, dass sie das nur für sich selbst getan hat. Auch besseren Sex nannte sie als einen Grund. Doch wie Fischer jetzt in einem Interview mit RTL offenbart, war das alles nicht wahr.

Der wahre Grund hinter der Beinverlängerung des GNTM-Stars

Die Beinverlängerungen von Theresia Fischer haben vor allem eines nach sich gezogen: höllische Schmerzen. Denn es waren keine einfachen Prozeduren. Unter anderem waren Knochenbrüche nötig. Heute gibt sie zu, was wirklich dahinter steckt. „Die Frage, warum ich mir die Beine verlängern lassen habe, kommt sehr häufig. Ich habe über Jahre gelogen“, gesteht sie.

Sie betont, dass sie das alles über sich ergehen lassen habe, um ihrem Ex-Mann zu gefallen. „Er hat mir das Gefühl gegeben: ‚Wenn du das so machst, Theresia – du bist doch sowieso so anders und so bunt – stell dir vor, das wäre doch toll'“, sagt sie. Öffentlich hatte sie stets Ausreden parat.

Vor der zweiten Beinverlängerung hatte sie aber das Problem, dass es „nicht mehr so funktioniert, wie man es sich vorstellt“, wenn sie mit Ex-Mann Thomas intim wurde. Vielleicht nutzte sie auch deshalb immer wieder die gleiche Ausrede.

Theresia Fischer ist neu verliebt

Heute scheint die ehemalige GNTM-Kandidatin mit sich im Reinen zu sein. Fischer hat sogar einen neuen Mann an ihrer Seite. Partner Stefan findet, dass die Eingriffe nicht nötig gewesen wären. Im Interview erzählt er, dass er Theresia so akzeptiere, wie sie ist.

Mehr Themen hier:

„Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie diesen ganzen schmerzhaften Weg nicht hätte gehen müssen“, betont er. Theresia Fischer ist von 1,70 Meter auf 1,84 Meter gewachsen. Bei „Germany’s Next Topmodel“ schaffte sie es 2019 zwar nicht ins Finale, sorgte aber mit ihrer Hochzeit auf der Bühne für mächtig Aufsehen.