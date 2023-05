GNTM-Kandidatin nach Rauswurf: Diese Heidi-Szene wurde bewusst „nicht ausgestrahlt“

Sie war schon vor ihrer Teilnahme bei GNTM kein ganz unbekanntes Gesicht: Cassy Cassau zählt mit ihren über 80.000 Followern bereits als Influencerin. In der letzten Folge platzte ihr Traum von GNTM allerdings.

Jetzt, ein paar Tage später, spricht Cassy offen über die Zeit in Heidi Klums Modelshow. In einem Youtube-Video verrät die ehemalige GNTM-Kandidatin, dass es eine wichtige Szene gab, die ProSieben im TV später nicht zeigte.

GNTM-Kandidatin: Heidi-Szene wurde nicht ausgestrahlt

Was Cassy von Anfang an bewusst war: „Ich muss ja Heidi gefallen. Das ist ja die erste Priorität, die oberste Voraussetzung.“ Gerade in den letzten Wochen habe sie das Gefühl gehabt, es hätte erst angefangen bei GNTM. Ihre Nervosität habe nachgelassen und sie habe sich wohler gefühlt.

Und dann kam der Rauswurf.

Für Cassy Cassau nicht ganz nachvollziehbar, wie sie im Netz gesteht: „Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich in der Folge davor beim Interview eine der Besten war, beim Walk war ich auch gut. Die Folge davor war ich beim Shooting eine der Besten, hatte sie zu mir gesagt.“ Mit „sie“ meint Cassy natürlich Modelmama Heidi Klum.

„Das, was sie zu mir gesagt hatte, hat man natürlich nicht ausgestrahlt, wäre ja auch irgendwie dumm gewesen, wenn ich daraufhin zwei Wochen später rausfliege“, behauptet Cassy. Ganz so fair findet sie Heidis Entscheidung, sie keine Runde weiter zu lassen, deshalb nicht:

„Für mich ist es, wenn man es rein logisch betrachtet, nicht ganz so fair, dass ich die letzten vier, fünf Wochen abgeliefert habe und andere immer gewackelt haben. Und die jetzt fünf Chancen bekommen haben und ich beim ersten Mal, wo ich nicht so abgeliefert habe, rausfliege. Also fair ist das nicht unbedingt.“

Trotz allem macht die GNTM-Erfahrene Heidi Klum keinen Vorwurf. „Ich bin auch auf keinen Fall böse auf Heidi, weil es komplett ihre Entscheidung ist und sie wird sich dabei schon was denken.“