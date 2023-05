GNTM: Plötzliche Schmerzensschreie – DAS war nicht in der Folge zu sehen

Die GNTM-Models nähern sich dem Finale mit großen Schritten. Wochen voller spannender Shootings, schwierigen Catwalks und witzigen Videodrehs liegen hinter den Kandidatinnen. Während der Dreharbeiten in Los Angeles, wohnen die Frauen dabei in einer luxuriösen Villa in bester Lage. Doch nun steht ein Umzug an.

Denn die Top 10 reist gemeinsam mit Modelmama Heidi Klum nach Las Vegas, um sich dort neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen. Dafür tauschen die GNTM-Kandidatinnen ihre Luxus-Hütte gegen ein einfaches Motel aus. Dort kommt es dann zu kuriosen Szenen.

GNTM: Diese Szenen liefen nicht im TV

Vergangenen Donnerstag (18. Mai 2023) steht also der große Umzug an. In einem der Zimmer kommt es zu einem Zwischenfall, den die Zuschauer nicht in der TV-Ausstrahlung zu sehen bekamen.

In dem nachträglich veröffentlichten Clip auf Instagram sieht man drei Kandidatinnen, die sich miteinander unterhalten. Kandidatin Mirella entdeckt eine Bibel und versucht sich zu erklären, wieso das Buch in ihrem Zimmer liegt. Nachdem sie die Antwort darauf findet, hält ihre Kollegin Anna ihr eine Glühlampe an den Kopf. Eine wahrlich schlechte Idee.

Denn plötzlich bekommt Mirella durch die Berührung des Leuchtmittels einen kleinen Stromschlag und schreit erschrocken auf. „Das hat voll wehgetan!“, beklagt sich das angehende Model. Doch auch Anna hat etwas gespürt: „An meiner Hand auch!“

Spuck im Motelzimmer geht weiter

Und es geht noch weiter mit den kuriosen Vorfällen im Zimmer des Motels. Denn plötzlich macht sich auch noch die Klimaanlage selbstständig und fängt an zu summen. „Stopp Leute, das kann nicht sein!“, ruft Mirella erschrocken und versucht das Gerät abzuschalten. „Ich habe dafür zu viele Horrorfilme geguckt“, sagt Katherine anschließend. Na, das fängt ja gut an.

Letztendlich hat es für Kandidatin Mirella nicht gereicht und sie musste raus aus der Sendung. Somit verpasst sie knapp die Chance GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger kennenzulernen, die eine Woche später (25. Mai 2023) als Gastjurorin am Start sein wird.