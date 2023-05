Heidi Klum verkündet neuen Job – wieso du sie bald im ZDF siehst

Seit 2006 am Start: Heidi Klum ist mit ihrer Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ mittlerweile nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Dort gibt sie die taffe Model-Mama und Chef-Jurorin, die ihre Nachwuchsmodels Woche für Woche auf die Probe stellt. Doch wie es aussieht, können ihre Fans sie bald in einer ganz neuen Rolle erleben.

Das Supermodel hat nämlich einen neuen Job an Land gezogen. Dafür wechselt sie nicht nur den Sender, sondern auch das Genre. Während Heidi Klum normalerweise im Reality-TV zu Hause ist, versucht sie sich nun in einer deutschen ZDF-Serie.

Heidi Klum bekommt Gast-Rolle bei „Die Bergretter“

Zugegeben: Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum eine kleinere Rolle in einem Film ergattern konnte. Von „Sex and the City“ über „How I met your Mother“ bis hin zu „Der Teufel trägt Prada“: Die Liste an Nebenrollen des Models kann sich durchaus sehen lassen. Doch nach all diesen hochkarätigen, amerikanischen Produktionen verschlägt es die 49-Jährige jetzt nach Österreich.

Genauer gesagt nach Ramsau am Dachstein, wo die ZDF-Serie „Die Bergretter“ gedreht wird. Denn Heidi Klum schlüpft für das Format in die Rolle Isabelle Klett. Für die Frau von Tom Kaulitz eine riesige Ehre, wie sie gegenüber „Bild“ verrät: „Ich freu’ mich riesig, dass ich bei den ‚Bergrettern‘ mitspielen darf.“

Heidi Klum entpuppt sich als Fan der ZDF-Serie

Wer hätte gedacht, dass die GNTM-Chefin heimlicher „Bergretter“-Fan ist und die Sendung regelmäßig im weit entfernten Los Angeles schaut? Stolz erzählt sie: „Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber ‚Die Bergretter‘ haben es meinem Mann und mir angetan. Es ist mir eine Ehre, dass ich jetzt mitspielen durfte und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war.“

Was genau sie in der Serie machen wird, bleibt noch unter Verschluss. Doch ein paar Details verrät Heidi dann doch noch: „Es ging hoch her und ich hing im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön in den Seilen. Dieses Mal musste ich selber an meine Grenzen gehen. Den Muskelkater habe ich nächste Woche noch. Von der Kussszene mal ganz abgesehen.“

Mehr News:

Heidi Klum und ihre Tochter Leni posierten neulich für eine Kampagne in Unterwäsche. Nach scharfer Kritik spricht das Model nun Klartext.