GNTM-Gastjurorin übt Kritik an Heidi Klum – „Keine gute Challenge“

Die GNTM-Models nähern sich langsam aber sicher der Top 10. Mehrere Wochen voller aufregender Shootings, herausfordernden Catwalks und lustigen Videodrehs liegen hinter den Kandidatinnen. An diesem Donnerstagabend (11. Mai 2023) stellt Jurorin und Model-Mama Heidi Klum ihre Mädels wieder mit einer neuen Challenge auf die Probe.

Dabei ist die GNTM-Chefin diese Woche wie immer nicht alleine. Sie bekommt tatkräftige Untersützung von dem amerikanischen Star-Fotografen Yu Tsai, der die angehenden Models in der Folge ablichten wird. Und auch für den Catwalk holt sich die Frau von Tom Kaulitz Verstärkung.

GNTM: Heidi Klum empfängt gute Freundin

Die Rede ist von „Modern Family“-Star Sofia Vergara. Das Supermodel und die Schauspielerin kennen sich aus der US-Show „America’s Got Talent“, in der sie gemeinsam in der Jury sitzen. Für die ProSieben-Show kommen Heidi und ihre Busenfreundin jetzt wieder zusammen.

In einem Video auf Instagram sieht man noch vor TV-Ausstrahlung einen kleinen Ausschnitt aus der Folge. Dabei versucht sich Sofia Vergara an dem Catwalk, den die Models bewältigen müssen. Und der hat es in sich: Mit einem XXL-Reifrock müssen die Kandidatinnen durch eine Gesellschaft laufen. In Gruppen sitzen die Menschen an runden Tischen eng zusammen. Die Gänge sind daher so eng, dass das Passieren mit dem Reifrock sehr schwer ist.

Sofia Vergara legt Comedy-Einlage bei GNTM ein

Die Gastjurorin dieser Woche ist für ihre Rolle in der Sitcom „Modern Family“ bekannt. Es ist also naheliegend, dass sie auch die GNTM-Fans mit einer Comedy-Nummer zum Lachen bringen will. Die gebürtige Kolumbianerin versucht sich demnach scherzhaft an dem Walk und sorgt schon zu Beginn für amüsierte Zuschauer: „Ich möchte Heidi zeigen, dass es keine gute Challenge ist. Vielleicht haben wir noch etwas Zeit, um sie noch ein wenig schwieriger zu machen?“

Die Ironie wird sofort klar. Mühsam quetscht sich die Schauspielerin durch die Reihen und bringt nicht nur Heidi Klum zum Brüllen. „Ich will das nicht mehr tragen. Ich möchte jetzt schon nach Hause“, scherzt Sofia Vergara. Na das kann ja ein lustiger Abend werden!

