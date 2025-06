Heidi Klum spielt mit dem Schlauch – ihre Körpersprache ist eindeutig

Model und TV-Star Heidi Klum weiß genau, wie sie alle Blicke auf sich zieht. Die 52-Jährige ist dafür bekannt, ihre heißgeliebten Anhänger mit abwechslungsreichen Aufnahmen zu überraschen.

Ob exklusive GNTM-Einblicke, private Schnappschüsse mit ihren Kindern oder heiße Partnershots mit Tom – ihre Fans sind immer hautnah dabei und bestens informiert. In einem neuen Instagram-Video zeigt sich Heidi Klum jedoch besonders verführerisch und lustvoll. Was hat sich der Mega-Star kreatives überlegt?

Heidi Klum spielt mit ihrem Sexappeal

Fest steht: Dieses Video dürfte vielen männlichen und weiblichen Fans gehörig den Kopf verdreht haben. Noch nie zuvor hat sich die 52-Jährige so präsentiert. Heißer denn je tanzt Heidi Klum voller Freude in einem eng anliegenden, beigen Bikini ausgelassen in einem sonnigen Garten.

++ auch für dich interessant: Heidi Klum: Fit mit 52 Jahren – auf diese zwei Lebensmittel verzichtet sie dafür ++

Die GNTM-Jurorin gewährt dabei tiefe Einblicke in ihren trainierten Körper. Das Kuriose: Heidi Klum hat sich mit einem Wasserschlauch bewaffnet und wirbelt ihn beim Pflanzengießen mit Schwung umher.

Zeuge des Ganzen ist ein mittelgroßer, braun-weißer Hund. Was er sich wohl dachte, als das Model so erlebte? Es bleibt ungewiss. Fest steht: Für ihre Anhänger dürfte es einen unterhaltsamen und erotischen Effekt haben. Sie können gespannt sein, was sich Heidi Klum als nächste Überraschung überlegt hat.

Mit ihrem pikanten Video beweist sie einmal mehr, dass sie nicht nur Werbebanner und Cover ziert, sondern auch auf Social Media sehr präsent ist. Außerdem hat die Inszenierung nicht nur eine sinnliche und verführerische Wirkung. Sie sendet auch eine klare Botschaft: Jede Frau darf sich so zeigen, wie sie möchte – solange sie niemandem schadet. Verführung kennt nämlich kein Alter.