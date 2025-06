Heidi Klum: Fit mit 52 Jahren – auf diese zwei Lebensmittel verzichtet sie dafür

Heidi Klum ist über 50 Jahre alt – und fit wie eh und je! Um so gut auszusehen, verzichtet das Model auf zwei Lebensmittel, mit denen die meisten von uns wohl so nicht gerechnet haben…

Sie erobert die Laufstege dieser Welt, ist Unternehmerin und Vierfachmutter: Heidi Klum lebt ein stressiges Leben. Trotzdem sieht die 52-Jährige so gut wie nie aus. Doch solch ein Traumkörper erfordert einiges an Arbeit und harte Disziplin – sei es in Sachen Sport oder Ernährung.

Heidi Klum: Zwei Lebensmittel isst sie kaum noch

Als Model weiß Heidi Klum ganz genau, was ihrem Körper guttut und was nicht. Wie die „Gala“ berichtet, hat die Blondine im Laufe ihrer Lebenszeit immer wieder an ihrer Ernährung geschraubt, um den passenden Weg für sich zu finden.

Zwei ganz bestimmte Lebensmittel finden auf dem Speiseplan der GNTM-Moderatorin kaum noch Platz – und das aus verschiedenen Gründen.

Heidi Klum: Keine Rohkost für das Model

So verzichtet das Supermodel auf Rohkost. „Ich esse nicht mehr so viel Rohkost, weil der Körper sie schwerer verdauen kann als gekochte Nahrung“, klärt die Beauty auf. Insgesamt ernähre sich Heid Klum heute bewusster und besser als früher.

Was die Laufsteg-Schönheit ebenfalls vermeidet: Obst! Das Lebensmittel findet trotz vieler Vitamine kaum einen Platz auf dem Speiseplan von Heidi Klum. Der hohe Fruchtzuckergehalt und die vielen Kohlenhydrate passen nicht zu ihrem Ernährungsplan.

Das kommt bei Heidi Klum stattdessen auf den Speiseplan

Stattdessen setzt das Model auf Alternativen, die ebenfalls nährstoffreich sind. „Ich mag auch sehr gerne Brot mit Getreide, zum Beispiel Pumpernickel. In Deutschland nennen wir das Schwarzbrot. Ich koche ständig Suppen wie Knochenbrühe oder Hühnersuppe.“

Generell lautet ihre Devise: wenig Zucker! Und wer Heidi Klum anschaut, weiß: Die Frau weiß einfach, wovon sie redet.