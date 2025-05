Heidi Klum packt über Kennenlernen mit Tom aus – und spricht über den Altersunterschied

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Jahren glücklich verheiratet – und dass trotz 16 Jahre Altersunterschied. Jetzt hat die 51-Jährige über das Kennenlernen mit dem 35-Jährigen ausgepackt.

Heidi Klum ist ein gefeiertes Model. Zusätzlich moderiert sie die Show „Germany’s next Topmodel“. Doch für die Blondine läuft es nicht nur beruflich gut. Auch privat hat sie mit „Tokio Hotel“-Bandmitglied Tom Kaulitz längst ihr Glück gefunden. Seit über sechs Jahren führen sie eine glückliche Ehe.

Heidi Klum: Ihr Tom ist (fast) immer an ihrer Seite

Und Tom hält seiner Heidi den Rücken frei, begleitet sie häufig unter anderem auf den Roten Teppich – so auch bei den Filmfestspielen in Cannes. „Cannes ist jedes Jahr etwas Besonderes für mich“, betont Klum im Interview mit der „Bild“.

Aber auch das Kennenlernen mit ihrem Mann Tom war für die Geschäftsfrau etwas Besonderes – dabei wäre es fast gar nicht erst dazu gekommen. „An dem Abend, als ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber. Es war die Geburtstagsparty eines Freundes, also ging ich dennoch hin, obwohl ich super müde war. Man muss selbst etwas für sein Glück tun und sich manchmal einen kleinen Tritt in den Hintern geben, denn man weiß nie, was passiert. Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich meinen Mann nie kennengelernt“, sagt sie.

Heidi Klum sprach mit Tom über den Altersunterschied

Das Model sprach mit seinem Mann auch über den Altersunterschied. „Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein. Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich. Ich war schon immer selbstbewusst. Als ich jung war und modeln wollte und heute, daran hat sich nichts verändert.“