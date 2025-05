Heidi Klum: Absage auf dem roten Teppich – plötzlich springt ER ein

Heidi Klum begeistert nicht nur als Model und Moderatorin, sondern auch als Mutter. Immer wieder teilt sie besondere Momente mit ihren Kindern und lässt Fans an ihrem Familienleben teilhaben.

Bei den diesjährigen American Music Awards 2025 sorgte sie erneut für Aufsehen – dieses Mal in besonderer Begleitung.

Heidi Klum: Spontaner Ersatz auf dem roten Teppich

Heidi Klum versteht es immer, auf dem roten Teppich zu glänzen. Doch bei den diesjährigen American Music Awards 2025 zog vor allem ihre Begleitung die Blicke auf sich. Statt mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz erschien das Model mit einem besonderen Ersatz: ihrem Sohn Henry. Tom musste den Auftritt an der Seite seiner Frau kurzfristig absagen, wie Heidi dem Sender „E! Entertainment“ am Rande des Events mitteilte.

Die spontane Änderung tat der guten Laune der beiden keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Henry und Heidi zeigten, wie viel Spaß sie miteinander hatten, und hinterließen mit ihrem Auftritt einen bleibenden Eindruck.

Heidi Klum: Henry steht seiner Mutter in nichts nach

Schon auf dem Weg nach Las Vegas teilte Heidi die Vorfreude auf das Event mit ihren Fans auf Instagram. In kurzen Videos tanzten sie und ihr Sohn Henry im Flugzeug, am Flughafen und an weiteren Stationen ihrer Reise. Spontane Momente wie diese zeigen, wie entspannt die Beziehung der beiden ist. Auf dem Rücksitz eines Golfkarts alberten sie zu Eminems „Without Me“ herum.

Auf dem roten Teppich angekommen, posierten sie nicht nur gemeinsam, sondern waren auch perfekt im Partnerlook abgestimmt. Henry zeigte dabei, dass er seiner Mutter in Sachen Selbstbewusstsein in nichts nachsteht.

Mit 19 Jahren hat Henry bereits eine Karriere als Model gestartet und beweist, dass er nicht nur ein natürlicher Entertainer, sondern auch ein Profi vor der Kamera ist. Während Heidi bei einem früheren Event ihrer Tochter Leni den Vortritt auf dem roten Teppich gewährte, teilte sie diesen besonderen Moment in Las Vegas ganz entspannt mit ihrem Sohn.

