Heidi Klum: Am Morgen nach „GNTM“ ist die Katze aus dem Sack

Bereits seit dem Jahr 2006 ist die ProSieben-Show „GNTM“ eine wahre Erfolgsgeschichte. Model-Mama Heidi Klum führt seit der ersten Staffel durch die Sendung und verhilft dem ein oder anderen Nachwuchsmodel zu einer ganz großen Karriere. Lena Gercke, Rebecca Mir und Stefanie Giesinger sind nur einige der bekannten Gesichter, die das Primetime-Format hervorgebracht hat.

Auch am Donnerstag (22. Mai) durften sich Zuschauer über eine neue Folge der Erfolgsshow freuen. Am Morgen nach der Ausstrahlung müssen Heidi Klum und ihr Team nun jedoch genauer hinschauen.

Heidi Klum sorgt für beste Unterhaltung

Am Donnerstagabend flimmerte bereits die 21. Folge von „GNTM“ über die Fernsehbildschirme. Die Anzahl der Models verringert sich immer weiter und mit jeder Woche kommen die Zuschauer der großen Entscheidung ein Stückchen näher. In der aktuellen Episode stand zudem das große Nackt-Shooting an, das für die Kandidaten jedes Mal eine Herausforderung darstellt.

Am Tag nach der Ausstrahlung macht nun eine Nachricht die Runde, die Heidi Klum und ihr Team garantiert erfreuen wird. Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, feiert „GNTM“ auch an diesem Abend große Erfolge. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnet die Show einen Marktanteil von stolzen 14,3 Prozent, 658.000 Menschen schalteten zur Primetime ein. Lediglich der Sender Sat.1 konnte mit der Ausstrahlung von „ran Fußball“ mehr Zuschauer begeistern.

+++ „GNTM“-Fans extrem verwundert – „Schon wieder“ +++

Auch beim Gesamtpublikum hält sich Heidi Klum mit „GNTM“ gewohnt reichweitenstark. 1,28 Millionen Menschen schalteten ein, um sich die neueste Folge anzuschauen. Somit steigerte die Model-Show seine Reichweite im Vergleich zur vergangenen Woche um 160.000 Zuschauer. Der Wettkampf der Nachwuchsmodels scheint das Fernsehpublikum nach wie vor brennend zu interessieren.

Beim Gesamtpublikum verzeichneten zwei öffentlich-rechtliche Sender die besten Einschaltquoten. Die ARD begeisterte mit dem Film „Die Tote vom Jakobsweg“ 4,9 Millionen Menschen und erzielte einen Marktanteil von 20,8 Prozent. Mit „Lena Lorenz – vor aller Augen“ sorgte das ZDF bei 3,7 Millionen Menschen für beste Unterhaltung, was einem Marktanteil von 15,8 Prozent entspricht.

Heidi Klum und ihr Team stecken auch nach all den Jahren ihr ganzes Herzblut in die Erfolgsserie. Welches Nachwuchsmodel am Ende zum Sieger gekürt wird, können die Zuschauer am 19. Juni beim großen Finale mitverfolgen.