„GNTM“-Fans extrem verwundert – „Schon wieder“

Die Zeit bis zum großen Finale von „Germany’s Next Topmodel“ wird immer knapper: Am 19. Juni 2025 kürt Heidi Klum den oder die Siegerin. Der Konkurrenzkampf spitzt sich immer mehr zu, die Models zünden den Turbo und wollen bei den Challenges brillieren.

Daher sorgt die aktuelle Ausgabe (22. Mai) zur Primetime auf ProSieben selbstverständlich erneut für Aufsehen! Neben einem aufregenden, pikanten Nacktfotoshooting auf einem Motorradbike steht außerdem eine glamouröses Red-Carpet-Teaching mit Star-Designer Kilian Kerner für die männlichen und weiblichen Topmodel-Anwärter auf dem Programm.

Schon vor der Ausstrahlung schlägt das aktuelle Programm der Ausgabe bei den eingefleischten Anhängern hohe Wellen. Doch was bewegt sie konkret?

„GNTM“: Die aktuelle Agenda ist bunt und facettenreich

Doch nur erst einmal zur prominenten Gastbesetzung: An der Seite von Jurorin Heidi Klum beurteilen diesmal keine geringeren als die kanadischen Zwillingsbrüder Dean und Dan Caten, bekannt als das Designer-Duo Dsquared2, die Leistungen der Models.

++ Auch für dich interessant: GNTM: Kandidaten erleben intimen Moment – „Schwänzchen hinten“ ++

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Germany’s Next Topmodel“ werden vorab die Highlights der aktuellen Folge mit farbenfrohen Fotos präsentiert.

Im Fokus stehen ein glamouröses Red-Carpet-Teaching mit Designer Kilian Kerner sowie ein intensives Nackt-Shooting mit Starfotograf Brian Bowen Smith. Außerdem zeigen die Models ihr Können bei einem Entscheidungswalk in den exklusiven Kreationen von DSQUARED2 und bekommen hippe Airbrush-Tattoos verpasst.

Ein Detail fällt vielen Anhängern auf

Das schlägt bei den Fans hohe Wellen. Ein Detail fällt vielen besonders auf – und zieht sich wie ein roter Faden durch die 20. Staffel. So schreibt eine Userin: „Diese Staffel ist sehr freizügig.“

Viele stimmen ihr zu: „Ich habs mir auch gedacht. So wtf! Schon wieder ein Nacktshooting und ein sehr freizügiger Walk.“, zeigt sich eine Anhängerin verwundert. Eine Followerin geht sogar noch einen Schritt weiter: „Angepasst an die Model-Mama“, lautet ihr deutliches Kommentar.

Eine weitere Dame zeigt sich überwältigt: „So einiges los heute. Bin gespannt.“ Und eine andere träumt davon, selbst einmal Teil der Show zu sein: „Nächstes Jahr eine ähnliche Reise bei GNTM zu machen, wäre der Traum“, teilt sie ihren Herzenswunsch.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.