Das Rätseln hat ein Ende – Prime Video macht Cast von „The Summit“ offiziell

Darauf haben zahlreiche Reality-Fans sehnsüchtig gewartet: Prime Video zeigt schon bald die neue Show „The Summit“. Dort müssen sich die Kandidaten einer knallharten Herausforderung in Neuseeland stellen.

Besonders spannend: In der Prime Video Sendung geht es um das höchste Preisgeld in der Geschichte des Reality-TV. Nun macht der Streamingdienst offiziell, welche zwölf bekannten Gesichter in der neuen Show mitmachen werden.

Amazon Prime gibt Cast von „The Summit“ bekannt

Im Vorfeld wurde bereits fleißig gemunkelt und spekuliert, welche Promis sich der Herausforderung bei „The Summit“ stellen werden. Jetzt gibt Prime Video offiziell bekannt, auf wen sich die Zuschauer freuen dürfen.

Das sind die diesjährigen Kandidaten von „The Summit“:

Schauspieler und GZSZ-Star Felix von Jascheroff

Model und Reality-Sternchen Giulia Siegel

Influencerin und Model Cecilia Asoro

Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann

Reality-Star Emmy Russ

Ex–„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Klaudia Giez

Ex-„Kampf der Realitystars“-Sieger Serkan Yavuz

Kampfsportler Flying Uwe

„Dschungelcamp“-Star Tanja Tischewitsch

Influencer Patrox (bürgerlich Patrick de Souza Campelo Feldmann)

Reality-Ikone Matthias Mangiapane

Wann genau die neue Reality-Show ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Die einzige Information, die es von der Produktionsfirma Banijay Productions Germany gibt, ist, dass es ab dem Ende des dritten Quartals so weit sein wird.