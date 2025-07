Cathy Hummels feiert Premiere am Ballermann – „Das wird geil“

Cathy Hummels ist dafür bekannt, sich immer wieder neu zu erfinden – ob als Moderatorin, Unternehmerin oder Influencerin. Jetzt schlägt die 37-Jährige allerdings einen ganz neuen Weg ein: Sie will am Ballermann durchstarten. Ihr Bühnen-Debüt feiert sie ausgerechnet dort, wo normalerweise Schlager-Profis wie Mia Julia, Peter Wackel oder Julian Sommer das Mikro in der Hand halten.

Der Anlass? Ihr neues Format „Cathy’s erstes Mal“, in dem die Ex-Spielerfrau Dinge ausprobiert, die sie bislang noch nie gemacht hat. Und dieses Mal steht Ballermann-Entertainment auf dem Plan. Für ihre große Feuertaufe im Bierkönig hat sie sich sogar prominente Unterstützung geholt.

Cathy Hummels wagt sich an den Ballermann

Die Ballermann-Saison 2025 auf Mallorca ist in vollem Gange. Seit dem Opening im Bierkönig und Megapark Ende April feiern Partygäste wieder, was das Zeug hält. Jetzt mischt sich ein neues Gesicht unter die Künstler – und zwar Cathy Hummels. Doch für ihre Premiere auf der Sonneninsel tritt sie nicht alleine auf, sondern nimmt sich niemand Geringeren als Reality-TV-Ikone Calvin Kleinen zur Seite.

Mit ihm gemeinsam will sie am Donnerstag, den 17. Juli, um 21 Uhr auf der Bühne stehen. In einem Instagram-Video wendet sich Cathy direkt an Calvin: „Da habe ich mir gedacht, du bist ja krass erfolgreich am Ballermann. Und kannst du es glauben, ich war noch nie da. Wenn mich jemand entjungfern darf, dann du.“

Cathy Hummels verspricht viel

Kennengelernt haben sich die beiden bei der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“, wo Cathy als Moderatorin durch die Sendung führte und Calvin als Kandidat für Chaos sorgte. Nun tauschen sie die Rollen: Cathy wagt sich auf ungewohntes Terrain, Calvin steht ihr als Ballermann-Profi zur Seite.

„Yes, richtig gehört! Am Donnerstag (17. Juli) heißt es für mich: ab in den Bierkönig – mein erstes Mal am Ballermann! Um 21 Uhr stehe ich mit Calvin Kleinen auf der Bühne – und ja, das wird wild!“, titelt Cathy Hummels zu ihrer großen Ankündigung.

Noch heißt es für die Neu-Sängerin: Text lernen und Nerven behalten. Zur Auswahl stehen Calvins Partyhits wie „Ex on the Beach“ oder „Heimlich am Strand.“ Cathy Hummels zeigt sich schonmal optimistisch: „Halleluja, das wird geil.“