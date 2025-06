Schweiz: Hubschrauber-Absturz in den Alpen – Augenzeuge macht dramatisches Video

Am Samstagmittag (28. Juni) ereignete sich in der Schweiz eine Tragödie. In den eigentlich so malerischen Schweizer Alpen stürzte plötzlich ein Hubschrauber ab. Der Status der Personen, die sich an Bord des Hubschraubers befanden, ist bisher noch nicht bestätigt. Ein Augenzeuge fing die dramatischen Szenen in einem Video ein.

Gegen Mittag stürzte der Hubschrauber im Kanton Wallis am Oberaletsch-Gletscher nahe der Gemeinde Naters ab, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die besagte Stelle des Unglücks befindet sich auf rund 2.500 Metern Höhe zwischen dem Großen Fusshorn und dem Gletscher.

Schweiz: Polizei hat noch keine Angaben gemacht

Bisher wurde von der Schweizer Polizei nur bestätigt, dass der Absturz des Hubschraubers passiert ist. Wie viele Personen an Bord verletzt wurden und ob es sogar Todesopfer gibt, wurde von der Polizei bisher noch nicht mitgeteilt – laut den Beamten befanden sich jedoch zwischen drei bis vier Personen an Bord. In einem noch nicht offiziell bestätigten Bericht ist die Rede von mindestens einem Todesopfer und einer weiteren stark verletzten Person. Momentan dauert der Einsatz noch an. Laut dem „Walliser Bote“ befinden sich aktuell acht Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle.

Ein Augenzeuge konnte die dramatischen Szenen des Absturzes einfangen und berichtet gegenüber „Blick“ von dem Moment, in dem er und seine Frau den Absturz beobachtet haben. Gegen 12.15 Uhr entdeckte das Paar einen Hubschrauber, der immer mehr an Höhe verlor – scheinbar, um zu landen.

Augenzeuge berichtet von den schockierenden Szenen

Eigentlich wollte der Leser die Landung filmen, jedoch berichtet er: „Ich dachte, der Helikopter will landen, doch dann krachte es zwei Sekunden, bevor ich filmen konnte.“ Er und seine Frau riefen sofort den Notruf an und filmten weiter, falls die Aufnahmen für die Polizei von Relevanz seien.

In dem Video ist zu sehen, wie der Hubschrauber auf dem Rücken liegt – darüber erstreckt sich eine große Rauchwolke. Auch eine Person ist auf dem Video zu sehen, die erst von dem Wrack wegläuft und dann wieder darauf zusteuert. Gegenüber „Blick“ berichtet der Augenzeuge, dass es ungefähr 20 Minuten dauerte, bis die ersten Helikopter der Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen.

Wir berichten in Kürze weiter.