Heidi Klum und Tom Kaulitz: Diesen Sommer ist es soweit

Liebe, Glamour und ein Hauch Schicksal – das sind Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35). Das Power-Paar ist stets in aller Munde. Bei den Filmfestspielen in Cannes verriet Heidi nun ein irres Detail: Fast hätten sie sich nie kennengelernt!

Warum? Heidi war eigentlich zu müde für die Party, auf der sie Tom traf. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. „Man muss selbst etwas für sein Glück tun und sich manchmal einen kleinen Tritt in den Hintern geben, denn man weiß nie, was passiert. Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich meinen Mann nie kennengelernt“, so das Model im Gespräch mit der „Bild“. Ein Glück, denn sonst gäbe es diese Lovestory nicht.

Heidi Klum & Tom Kaulitz in Love

Der Altersunterschied von 16 Jahren? Kein Problem! „Ich habe zum Glück einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin und für den ich auch unperfekt perfekt bin. Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein. Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich.“

+++ Auch für dich spannend: „GNTM“: Heidi Klum macht es offiziell – DIESER Aufruf lässt keine Zweifel +++

Trotz voller Terminkalender nehmen sich die beiden immer Zeit füreinander. Doch jetzt steht etwas Großes an: Ein gemeinsamer Urlaub nur für sie beide! „Mein Mann und ich reden seit 2 Jahren davon, dass wir uns eine kleine große Auszeit nehmen wollen“, verrät die GNTM-Jurorin. Vier Wochen ohne Stress, ohne Business – nur pure Zweisamkeit.

Heidi weiter: „Die Handys bleiben nur an für private Anrufe. Wir werden 4 Wochen lang nichts tun, außer zu genießen. Ich freue mich darauf seit Januar. Wir haben alles gebucht, im Juli geht’s los. Wir wollen einfach nur zu zweit abhängen, in den Tag hineinleben. Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Langeweile spüren. Ich kenne das nicht, weil ich ja ständig arbeite oder irgendwas mache.“

Im Juli geht’s los!