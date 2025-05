GNTM“: Heidi Klum macht es offiziell – DIESER Aufruf lässt keine Zweifel

Die aktuelle Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) ist in vollem Gange – und was für eine! Zum 20. Jubiläum hat Heidi Klums Castingshow ein echtes Upgrade erhalten: Erstmals treten nicht nur Frauen, sondern auch Männer gegeneinander an. Bei Walks, Castings und Fotoshootings müssen sie sich behaupten. Aktuell steigt die Spannung, denn das Finale rückt immer näher. Doch jetzt überrascht das Format mit einem echten Hammer!

Denn auch wenn die 20. Staffel noch läuft, kündigt sich bereits das nächste Kapitel an.

„GNTM“: Heidi Klum lässt die Bombe platzen

Auch wenn die 20. Staffel von „GNTM“ aktuell noch donnerstags ab 20.15 Uhr läuft – jetzt geht es schon wieder los für nächstes Jahr! Auf dem offiziellen Instagram-Account des ProSieben-Formats ruft Heidi Klum nun zum Casting für 2026 auf.

„Nach ‚GNTM‘ ist vor ‚GNTM‘! Während die Jubiläumsstaffel ihrem großen Finale am Donnerstag, 19. Juni 2025 entgegenfiebert, steht schon das nächste Highlight bevor: Heidi Klum lädt persönlich zum Casting für die 21. Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum‘ ein!“, heißt es in dem Beitrag. Doch Moment mal?

Ist es damit also besiegelt, dass eine 21. Staffel sicher auf die Zuschauer zukommen wird? Sieht zumindest ganz danach aus! Die Fans jedenfalls freut’s.

„GNTM“: Heidi Klum macht es höchstpersönlich

Die Fans können es kaum erwarten, einen der heißt begehrten Plätze in der Castingshow zu ergattern. Kommentare unter dem Beitrag sprechen Bände: „Habe mich beworben und freue mich von euch zu hören“, schreibt eine Userin. Ein anderer jubelt: „Endlich!“

Und auch 2026 bleibt die Show spannend: Bewerben dürfen sich weiterhin alle ab 18 Jahren – unabhängig von Geschlecht, Aussehen oder Background. Am 23. und 24. Juni 2025 ist Heidi Klum persönlich in Köln vor Ort, um neue Gesichter für die kommende Staffel zu entdecken.

Die Topmodel-Reise geht also vorerst weiter. Und sicherlich können die Zuschauer gespannt sein, was sie in den kommenden Wochen noch rund um „GNTM“ erwartet.