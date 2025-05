GNTM: Kandidaten erleben intimen Moment – „Schwänzchen hinten“

Am Donnerstagabend (15. Mai) ist es endlich wieder so weit: Eine neue Folge „Germany’s Next Topmodel“ flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr über TV-Bildschirme. In der neuen Folge bekommt Modelmama Heidi Klum dabei tatkräftige Unterstützung von ihren Lieblings-Dragqueens.

Dass das alljährliche Drag-Umstyling bei „GNTM“ mit sehr viel Aufwand und Liebe zum Detail verbunden ist, wissen eingeschweißte Fans bereits. Die Tatsache, dass „GNTM“-Chefin Heidi Klum seit 2024 auch Männer teilnehmen lässt, stellt das Team vor ganz neue Herausforderungen. Das sorgt auch bei den Kandidaten für jede Menge Gesprächsstoff!

„GNTM“: Drag-Umstyling sorgt für Redebedarf

Auf dem offiziellen „Germany’s Next Topmodel“-Instagram-Account werden vorab ein paar Szenen des Drag-Umstylings geteilt. Dabei sorgt vor allem ein Wort für große Fragen bei den Jungs. „Der Begriff ‚Tucking‘ war mir tatsächlich zuvor noch kein Begriff“, sagt Kandidat Ray. Als „Schwänzchen hinten“ beschreibt es Mitstreiter Kevin – wie genau das funktioniert, weiß er jedoch auch nicht. Leicht panisch fragt er: „Wie bleibt es denn dahinten?“

„Nach unten herunterbiegen“ erklärt Konkurrent Jannik ihm völlig gelassen. Anschließend ergänzt er: „Der Willi muss nach hinten geklemmt werden.“ Doch im Endeffekt ist alles halb so wild, wie Teilnehmer Ray später bestätigt: „Es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ohne Schmerzen – war ok.“

„GNTM“: Folge begeistert bereits vor der Ausstrahlung

Die Fans in den Kommentaren sind hellauf begeistert. Bereits vor der Ausstrahlung überzeugt die Folge allein anhand der kurzen Sequenz auf ganzer Linie:

„Göttlich!“

„Jannik wie immer souverän, ich liebe es!“

„Die ‚armen‘ Jungs!“

„Heule!“

„Allein der Ausschnitt ist schon so lustig. Jannik wie immer total souverän, super!“

„Haha, Kevins Blick am Ende… ich schreie doch!“

“ Tucking ist zum Glück nicht tackern!“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.