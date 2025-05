Heidi Klum: Nach „GNTM“ verbreitet sich die bittere Nachricht

Bei „GNTM“ mussten Heidi Klums Models am Donnerstagabend (29. Mai) einmal mehr ihr Können unter Beweis stellen. Diesmal ging es in Designs von Yannik Zamboni auf den Laufsteg – und die hatten es in sich. Knappe Outfits und schwere Perücken sorgten bei dem ein oder anderen für miese Laune.

Und auch bei einem Blick auf die Einschaltquoten dürfte sich die Stimmung nicht wirklich heben.

„GNTM“: Die Nachricht kommt am Morgen danach

Bei „GNTM“ wurde es in Folge 22 besonders emotional. Die Familienmitglieder und Freunde der verbliebenen zehn Models durften nach Los Angeles anreisen, um ihre Liebsten zu unterstützen. Und zunächst klingt alles vielversprechend. Wie das Medienportal „DWDL“ berichtet, setzte sich Heidi Klums Castingshow als stärkstes Programm in der Primetime durch. Doch so gut sich das anhört – die Zahlen selbst wirken eher zurückhaltend.

Denn die ProSieben-Show setzte sich ohne Glanz an die Spitze. Mit durchschnittlich 460.000 jungen Zuschauern verbuchte „GNTM“ nur einen Marktanteil von 12,3 Prozent – der bisherige Staffel-Tieftswert wurde damit nur knapp verfehlt. Auch beim Gesamtpublikum lief es kaum besser.

„GNTM“: Konkurrenz holt auf

Gleiches gilt auch fürs Gesamtpublikum, wo die Reichweite der Show mit 970.000 Zuschauern in dieser Woche deutlich zurückging. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurden auf Basis vorläufig gewichteter Daten noch über 300.000 mehr gezählt. Ohnehin tat sich ProSieben abseits von „Germany’s next Topmodel“ ziemlich schwer und blieb den gesamten Tag über einstellig unterwegs.

Die Konkurrenz holte derweil langsam auf. Um 20.15 Uhr war RTL gemeinsam mit Vox der größte Verfolger von Heidi Klum. Sowohl „Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy“ als auch der Animationsfilm „Minions“ erzielten jeweils einen Marktanteil von 9,6 Prozent.

Ob die Folge am kommenden Donnerstag mehr Zuschauer auf ProSieben anziehen wird? Zumindest ist dann Star-Fotograf Rankin wieder am Start, der den Models sicherlich einiges abverlangen wird.