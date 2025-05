Formel 1 – Barcelona-GP im Live-Ticker: McLaren-Desaster nach dicker Regelverschärfung?

Der Monaco-Grand-Prix dürfte dem ein oder anderen noch in den Knochen stecken, doch eine Verschnaufpause gibt es nicht! Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Spanien zu Gast. Der Große Preis von Barcelona steht vor der Tür.

Barcelona ist längst eine echte Traditionsstrecke, seit 1991 wird am Mittelemeer gefahren. In den vergangenen Jahren blieben die ganz großen Überraschungen stets aus. Was hat die Formel 1 in Spanien in diesem Jahr parat?

Formel 1 – Barcelona-GP im Live-Ticker: Alles zum Rennen hier

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird es vor allem auf das Qualifying ankommen. Denn auch auf dieser Strecke sind Überholmanöver alles andere als einfach. Wer schnappt sich den Sieg in Spanien? Gelingt McLaren der nächste Streich oder schlägt Max Verstappen zurück? Hier verpasst du kein Highlight, kein Manöver, keinen Crash – und wirst bis zum Rennen mit allen wichtigen Infos versorgt!

Barcelona-Zeitplan:

Freitag, 30. Mai, 13.30 Uhr: 1. freies Training

Freitag, 30. Mai, 17 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 31. Mai, 12.30 Uhr: 3. freies Training

Samstag, 31. Mai, 16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 01. Juni, 15 Uhr: Rennen

11.25 Uhr: Sechs Siege, 14 Podien und über 170 Punkte Vorsprung in der Teamwertung: McLaren ist in diesem Jahr das Maß aller Dinge, Oscar Piastri und Lando Norris zeigen ganz starke Leistungen. Können sich in Barcelona daran anknüpfen?

10.04 Uhr: Nach dem Wochenende in Monaco geht es für die Formel 1 gleich weiter. Jetzt wird in Barcelona gefahren und das könnte enorm interessant werden. Denn FIA hat eine bedeutende Regeländerung vorgenommen. Vor allem Papaya könnte damit große Probleme haben. Mehr dazu liest Du hier.

Weitere News:

Freitag, 30. Mai, 9.13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Großen Preis von Barcelona der Formel 1. Bei uns bekommst du alle Informationen rund um das Rennen in Spanien und verpasst nichts. Viel Spaß!