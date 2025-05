Formel 1: Folgt jetzt die Wende? Red Bull wittert die große Chance

Es droht ein Formel-1-Jahr zu werden, in dem sich das Siegerteam absetzt und der Ausgang der Saison frühzeitig feststeht. Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris liefert sich bislang einen Zweikampf, wobei Piastri mit 161 Punkten in der Gesamtwertung knapp vor Norris liegt, der nur drei Punkte weniger hat.

Die vermutlich einzige Hoffnung, dass ein weiteres Team im Titelrennen dazwischengrätscht, ist Red Bull mit Max Verstappen. Beim Grand Prix von Imola konnte er durch ein Wahnsinnsmanöver zu Beginn das Rennen problemlos nach Hause fahren. Jetzt könnte es aber zu einer Wendung kommen, die Verstappen wieder voll ins Rennen bringt.

Formel 1: FIA führt Verschärfungen ein

Basiert der Vorsprung der McLarens auf einer Regelmissachtung? Klar ist, in der Formel 1 dürfen die Frontflügel der Autos eigentlich nicht biegsam sein, da dies auf der Strecke einen Geschwindigkeitsvorteil verschafft. Doch die Konkurrenz hat McLaren bereits länger im Verdacht, sich hier im Graubereich des Regelwerks bewegt zu haben.

Nun greift die FIA vor dem Grand Prix von Spanien ein und führt schärfere Tests der Frontflügel durch: Diese dürfen unter Belastung nur noch zehn statt 15 Millimetern nachgeben. Ist das die Chance für Red Bull und Co. wieder aufzuholen und um den WM-Titel zu konkurrieren.

Helmut Marko nimmt Stellung

In einem Interview mit dem Portal „OE24“ gab Red Bulls Mastermind Helmut Marko Einblicke in die aktuelle Phase. Auf die Frage, ob Red Bull in Spanien die gleiche Performance wie in Imola abliefern könnte, antwortete er: „Das ist unsere Hoffnung. Wobei auch in Barcelona das Qualifying sehr wichtig ist, weil man auch auf diesem Kurs nur sehr schwer überholen kann. Wenn die Reifen eingehen, besteht immerhin auf der Start-Ziel-Geraden und auf der Gegengeraden die Chance dazu“, so der technische Direktor von Red Bull.

Pikant wurde es, als Marko auf die Regelverschärfungen in Bezug auf die Kontrollen des Frontflügels angesprochen wurde und ob diese ein Vorteil für die anderen Teams sein könnten: „Das heißt es zumindest. Ich bin schon gespannt, ob das wirklich der Fall ist.“ Ob die Kontrollen Auswirkungen auf das große Rennen von Spanien haben, erfahren wir am Sonntag (01.06).