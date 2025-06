Formel 1: Es hatte sich angedeutet! Jetzt macht es Verstappen selbst offiziell

Es war am Ende ein enttäuschender vierter Platz für Max Verstappen beim Monaco-GP. Der Red-Bull-Star konnte – wie die anderen Piloten auch – einfach nicht an dem Fahrer vor ihm vorbei. Die nächste Chance, im WM-Kampf einen wichtigen Sieg zu holen, gibt es nun beim Großen Preis von Spanien.

Auf der Strecke in Barcelona wird es bei Red Bull auch einige Veränderungen geben, das hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen selbst verkündet. Es hatte sich schon angedeutet, jetzt macht es der Niederländer offiziell.

Formel 1: Red Bull mit Upgrade in Barcelona

Monaco war für viele Piloten und Teams eine Herausforderung, am Ende jubelte Lando Norris im McLaren. Auf der Traditionsstrecke hatte Red Bull einige Probleme. Dem RB21 kommt der Formel-1-Kurs nicht besonders entgegen. Dafür gibt es in Barcelona die Möglichkeit für Max Verstappen, den dritten Sieg in dieser Saison zu holen.

Auch interessant: Formel 1: Max Verstappen packt aus – „Froh, dass es vorbei ist“

Dort wird Red Bull auch einige Upgrades bringen, wie Verstappen bestätigte. „Es kommen einige neue Teile“, so der Weltmeister nach dem Monaco-GP. Mit den Upgrades erhofft sich das Team, die Lücke zu den großen Favoriten McLaren schließen zu können.

Verstappen hofft, in Barcelona dann voll angreifen zu können. „Hoffentlich wird es besser. Es gibt weniger Kurven mit niedriger Geschwindigkeit, dafür mehr mit hoher Geschwindigkeit. Hoffentlich passt das ein bisschen besser zum Auto“, so der niederländische Pilot.

„Das wäre nicht gut“

Genauso groß ist aber auch die Sorge, dass ein Upgrade nicht funktioniert. Das ist in der Formel 1 schon bei vielen Teams passiert. „Das wäre nicht gut“, sagt Verstappen dazu. Was ihm aber weitere Hoffnung und Motivation machen dürfte: Sein erster Sieg in der Königsklasse war in Barcelona.

Mehr Nachrichten für dich:

2016 gewann Verstappen den Großen Preis von Spanien. Außerdem stand er auch in den vergangenen drei Jahren stets ganz oben auf dem Podium. Er wird hoffen, mit einem weiteren Sieg die McLaren-Dominanz zu stoppen.