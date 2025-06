Formel 1: Brutale Red-Bull-Klatsche! Wie lange dauert es noch bis zum nächsten Knall?

Yuki Tsunoda erlebte in Barcelona einen weiteren Rückschlag. Bereits in Miami und Imola hatte er Probleme, die erste Qualifikationsrunde zu überstehen. Mit dem letzten Startplatz in Spanien setzt sich seine enttäuschende Serie in der Formel 1 fort.

Die Qualifikation grausig, das Rennen kaum besser. In der Fahrerwertung liegt der Red-Bull-Pilot mit zehn Punkten auf Rang 13 – auf dem Platz, auf dem er auch erneut punktlos das Rennen in Barcelona abschloss.

Nächster Rückschlag für Tsunoda in der Formel 1

Für Tsunoda wird die Situation bei Red Bull damit schwieriger. Helmut Marko äußerte sich kritisch: „Die Leistung ist enttäuschend. Am Freitag war er relativ nah am Max dran, und im Qualifying ging überhaupt nichts mehr.“ Der Motorsportberater will die „enttäuschende Leistung“ des Japaners intern „hinterfragen“.

Tsunoda verwies auf fehlenden Grip im ersten Qualifying und wies darauf hin, dass Änderungen am Auto nicht geholfen hätten. Er selbst zeigt sich wenig optimistisch für das Rennen. „Mit der Qualifying-Pace glaube ich nicht, dass ich es von dem Startplatz schaffen werde, in die Punkte zu fahren.“ Und so war es dann auch. Die Zielflagge sah er als Dreizehnter. Hier alle Renn-Highlights.

Red Bull vor Herausforderungen in der Formel 1

Das Formel-1-Team mit Sitz in Milton Keynes muss nun entscheiden, wie es Tsunodas Formtief begegnen will. Tsunoda betonte, er werde beim Rennen trotzdem sein Bestes geben. Für Red Bull ist es entscheidend, bald eine klare Strategie zu entwickeln, um solche Rückschläge zukünftig zu vermeiden.

