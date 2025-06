Formel 1: Lewis Hamilton gedemütigt – Ferrari-Star kassiert schallende Ohrfeige

Der Barcelona-GP der Formel 1 brachte einige Gewinner hervor – und noch viel mehr Verlierer. Der Größte: Max Verstappen, der seinen „Road Rage“ bitter bereuen sollte. Doch auch Lewis Hamilton erlebte einen (weiteren) äußert mäßigen Tag.

Im Ferrari kommt er weiter auf keinen grünen Zweig, wurde einmal mehr von Teamkollege Charles Leclerc deutlich distanziert. Doch das sollte nicht die einzige Ohrfeige an diesem Renntag bleiben. Für den Rekord-Weltmeister der Formel 1 kam es knüppeldick.

Formel 1: Demütigung für Lewis Hamilton

Der Wechsel zur Scuderia hat sich für den Briten noch gar nicht ausgezahlt. Die ganze Saison läuft für Hamilton bislang alles andere als rund. Startplatz 5 in Spanien war da schon ein Lichtblick – doch das Rennen lief mal wieder nicht wie erhofft.

Statt sich in einem turbulenten Rennverlauf (hier alle Highlights) nach aufs Podium schleichen zu können, musste der 40-Jährige zuschauen, wie genau das seinem Teamkollegen Leclerc gelang. Der war zwar hinter Hamilton gestartet, am Ende aber auf dem dritten Platz und damit deutlich vor dem Rekord-Weltmeister ins Ziel gekommen. Hamilton kämpfte mit großem Grip-Problemen, gab sich am Teamfunk hilf- und ratlos und musste kurz vor Rennende sogar noch eine Demütigung hinnehmen.

Hülkenberg zieht mühelos an Hamilton vorbei

In einem seiner besten Rennen der vergangenen Jahre war Nico Hülkenberg von Startlatz 5 auf den fünften Platz vorgefahren (hier die Details). In der vorletzten Runde schnappte er sich dabei auch den Ferrari-Superstar – und ließ das Überholmanöver aussehen wie ein Kinderspiel.

Schlimm genug, mühelos von einem Fahrer überholt zu werden, der aktuell in einem der schlechtesten Autos der Formel 1 sitzt. Obendrein ist Sauber auch noch ein Ferrari-Kunde, bezieht den Motor der Scuderia und sollte den Italienern allein deshalb hoffnungslos unterlegen sein. Die Niederlage gegen Hülkenberg kurz vor Schluss – es dürfte sich für Lewis Hamilton angefühlt haben wie eine schallende Ohrfeige.