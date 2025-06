Formel 1 – Barcelona-GP im Live-Ticker: Ausfall-Schock! Team muss auf Fahrer verzichten

Der Monaco-Grand-Prix dürfte dem ein oder anderen noch in den Knochen stecken, doch eine Verschnaufpause gibt es nicht! Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Spanien zu Gast. Der Große Preis von Barcelona steht vor der Tür.

Barcelona ist längst eine echte Traditionsstrecke, seit 1991 wird am Mittelemeer gefahren. In den vergangenen Jahren blieben die ganz großen Überraschungen stets aus. Was hat die Formel 1 in Spanien in diesem Jahr parat?

Formel 1 – Barcelona-GP im Live-Ticker: Alles zum Rennen hier

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird es vor allem auf das Qualifying ankommen. Denn auch auf dieser Strecke sind Überholmanöver alles andere als einfach. Wer schnappt sich den Sieg in Spanien? Gelingt McLaren der nächste Streich oder schlägt Max Verstappen zurück? Hier verpasst du kein Highlight, kein Manöver, keinen Crash – und wirst bis zum Rennen mit allen wichtigen Infos versorgt!

Barcelona-Zeitplan:

Freitag, 30. Mai, 13.30 Uhr: 1. freies Training

Freitag, 30. Mai, 17 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 31. Mai, 12.30 Uhr: 3. freies Training

Samstag, 31. Mai, 16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 01. Juni, 15 Uhr: Rennen

Startaufstellung – Großer Preis von Barcelona:

Piastri Norris Verstappen Russell Hamilton Antonelli Leclerc Gasly Hadjar Alonso Albon Bortoleto Lawson Bearman Hülkenberg Ocon Sainz Colapinto Tsunoda

Stroll tritt nicht an

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

10.47 Uhr: Ohne Lance Stroll wird Aston Martin in Barcelona an den Start gehen. Warum darf das Formel-1-Team keinen Ersatzpiloten fahren lassen? Der Grund ist simpel.

Sonntag, 1. Juni, 9.12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Renntag. Wer wird sich heute zum Sieger des Spanien-GP krönen? Bis zum Rennen gibt es hier alle wichtigen Infos aus der Königsklasse.

22.53 Uhr: Eine ganz späte Schocknachricht aus dem Hause Aston Martin! Lance Stroll verpasst den Großen Preis von Spanien – das hat der Rennstall spät am Abend bekannt gegeben.

„In den letzten sechs Wochen hatte Lance Schmerzen in der Hand und im Handgelenk, die nach Ansicht seines medizinischen Beraters mit dem Eingriff zusammenhängen, dem er sich 2023 unterzogen hat“, heißt es vom Rennstall. Die Schmerzen sind offenbar so schlimm, dass er sich jetzt kurzfristig einem Eingriff unterziehen muss und das Rennen morgen nicht fahren kann!

17.18 Uhr: Damit geht der zweite von drei Tagen in der spanischen Sonne zu Ende, morgen steht dann mit dem Rennen das große Highlight an. Die große Frage: Kann Piastri seinen P1 verteidigen? Oder schlägt Norris zurück? Bis dahin, einen schönen Samstagabend!

17.12 Uhr: Der große Gewinner ist einmal mehr McLaren, die trotz der Flügel-Revolution kein bisschen von ihrer Dominanz eingebüßt haben. Verstappen bleibt zwar recht dicht dran, kann Papaya aber nicht schlagen. Auch für Hamilton, Alonso und Bortoleto war es ein guter Samstag.

Nach der Quali richten sich nun noch die Blicke auf Stroll, ob er noch eine Strafe bekommt und wie hoch diese im Fall der Fälle ausfallen wird.

17.07 Uhr: Doch nicht nur McLaren kann jubeln, auch Hamilton setzt ein dickes Ausrufezeichen! Er schlägt Leclerc zum zweiten Mal in dieser Saison in der Quali und landet auf P5 – ein tolles Ergebnis für den Briten!

Verstappen landet auf Platz drei, Russell wird Vierter. Antonelli wird Sechster, Leclerc folgt dann auf der sieben. Was eine Qualifikation in Barcelona!

Q3/ENDE: PIASTRI HOLT SICH DIE POLE! Er schlägt seinen Teamkollegen hauchzart und wird morgen von P1 in das Rennen gehen – was eine irre Runde des Australiers! Norris muss sich also doch noch geschlagen geben.

Q3: Derweil wird Stroll wohl eine Strafe bekommen. Der Kanadier ist an der Waage in der Boxenstopp vorbeigefahren und könnte so drei Plätze nach hinten versetzt werden. Dies würde unter anderem Hülkenberg ein wenig in die Karten spielen.

Q3: Die Top-Piloten setzen direkt mal ein Ausrufezeichen: Norris führt vor Piastri, zwischen den beiden Papaya-Piloten ist es so, so eng. Russell ist derzeit Dritter.

Q3: Jetzt wird es richtig heiß, es geht um die Pole!

Q2: Und dann reicht es für Albon doch nicht! Der Williams-Pilot landet auf Platz elf, verpasst Q3 also knapp – ein ganz bitterer Tag für den britischen Rennstall. Auch Bearman, Stroll, Lawson und Bortoleto sind raus. Letzterer zeigte aber eine starke Leistung!

Q2: Vier Minuten vor Schluss zieht sich der Himmel über Katalonien zu, es wird mächtig dunkel. Laut des Regenradars der Formel 1 ist während des Qualifyings jedoch kein Schauer mehr zu erwarten.

Q2: Während Teamkollege Sainz nicht über Platz 18 hinaus gekommen ist, fährt Albon bis dato erneut eine starke Qualifikation und klopft erneut an die Top ten an.

Q2: Los gehts mit Q2! Wer kommt in die Top zehn?

Q1: Tsunoda landet auf Platz 20! Der Japaner ist die große Enttäuschung des Qualifyings. Er schafft es nicht, sich für das Q2 zu qualifizieren und startet morgen vom letzten Platz! Das ist ganz, ganz bitter für den Japaner, der es damit nicht leichter haben wird.

Ebenso bitter: Hülkenberg fliegt als 16. auch raus. In der letzten Sekunde schubst Lance Stroll den Deutschen raus. Das dürfte er sich anders vorgestellt haben. Dazu ist der Samstag auch für Ocon, Sainz und Colapinto beendet. In Kürze beginnt dann Q2.

Q1: Irre Szene! Drei Minuten vor Schluss möchten eine ganze Reihe von Piloten noch einmal auf die Strecke, um ihre Zeiten zu verbessern. Ganz vorne in der Boxengasse steht allerdings Franco Colapinto, der ein technisches Problem hat und nicht losfahren kann. So kommt es zu einem Stau in der Boxengasse und viele Piloten verlieren wertvolle Sekunden. Da können sie von Glück sprechen, dass dies nicht ganz kurz vor Ablauf des Q1 passiert ist.

16 Uhr: rein in die Qualifikation von Barcelona! Wer schnappt sich Startplatz eins? Wer enttäuscht?

14.07 Uhr: McLaren macht da weiter, wo sie gestern aufgehört haben! Wieder schnappt sich Oscar Piastri die schnellste Runde, er setzt auch im dritten freien Training die Bestmarke. Teamkollege Lando Norris folgt auf zwei, Ferrari-Pilot Charles Leclerc folgt auf der drei.

Besonders spannend: Während Lewis Hamilton nur auf der neun landet, zeigt Isack Hadjar im Racing Bull mal wieder, was in ihm steckt und fährt die sechstschnellste Zeit. Kann er dies auch im Qualifying abrufen? In etwas weniger als zwei Stunden geht es dann mit der Qualifikation weiter.

Samstag, 31. Mai, 11.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, rein in Tag zwei! Heute steht das 3. freie Training und das Qualifying an. Die Qualifikation ist in Barcelona bekanntlich von großer Bedeutung. Wer schnappt sich heute die Pole? Bislang deutet alles auf die nächsten McLaren-Pole hin.

22.23 Uhr: Trotz allem: Bei Red Bull hofft man natürlich darauf, dass man wieder aufholen kann. So äußerte sich Helmut Marko vor dem Spanien-Wochenende>>>

Formel 1: Keine Wachablösung?

20.01 Uhr: Die Trainings haben also nicht gerade gezeigt, dass McLaren mit neuen Flügeln schwächelt, im Gegenteil. Waren die Vorwürfe also unberechtigt und die anderen Teams sind einer Lüge hinterhergejagt? Dass sich nichts verschiebt, dürfte für die ein oder anderen Teams ein Schock sein.

18.03 Uhr: Daran ändert sich auch nichts mehr. Piastri dreht vor Russell und Verstappen die schnellste Zeit. McLaren-Dominanz also trotz verschärfter Flügel-Tests. Lief also auch vorher schon alles mit rechten Dingen?

17.37 Uhr: Über die Hälfte des 2. Freien Trainings ist schon absolviert. Und wieder liegt ein McLaren vorne, dieses Mal aber der von Oscar Piastri.

16.04 Uhr: Was ist eigentlich bei Ferrari und Lewis Hamilton los? Der Brite schien in Monaco mit seinem Renningenieur über Kreuz zu liegen. Jetzt meldet sich sein Teamchef Fred Vasseur zu Wort.

Norris Schnellster – trotz härter Flügel

14.46 Uhr: Norris setzt die Bestmarke im ersten freien Training! Der Brite bestätigt seine gute Form und fährt die schnellste Runde. Doch auch Max Verstappen und Lewis Hamilton zeigen, dass mit ihnen zu rechnen. Verstappen fährt die zweitschnellste Zeit, Hamilton landet auf der drei. Um 17 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Trainingssession.

13.17 Uhr: In Kürze beginnt das erste freie Training in Barcelona. Dort wird man sich einen ersten Überblick verschaffen können, wie es um die einzelnen Formel-1-Piloten steht und wer mit der Flügel-Revolution wie zurechtkommt.

11.25 Uhr: Sechs Siege, 14 Podien und über 170 Punkte Vorsprung in der Teamwertung: McLaren ist in diesem Jahr das Maß aller Dinge, Oscar Piastri und Lando Norris zeigen ganz starke Leistungen. Können sich in Barcelona daran anknüpfen?

10.04 Uhr: Nach dem Wochenende in Monaco geht es für die Formel 1 gleich weiter. Jetzt wird in Barcelona gefahren und das könnte enorm interessant werden. Denn FIA hat eine bedeutende Regeländerung vorgenommen. Vor allem Papaya könnte damit große Probleme haben. Mehr dazu liest Du hier.

Weitere News:

Freitag, 30. Mai, 9.13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Großen Preis von Barcelona der Formel 1. Bei uns bekommst du alle Informationen rund um das Rennen in Spanien und verpasst nichts. Viel Spaß!