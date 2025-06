RTL jubelt über Formel-1-Coup – jetzt darf es jeder wissen

McLaren-Triumph, Verstappen-Ausraster und ein starker Nico Hülkenberg live bei RTL. Das Formel-1-Rennen in Barcelona (1. Juni) hatte, gerade aus deutscher Sicht, einiges zu bieten. Und während der Grand Prix bei Red Bull für große Aufregung sorgte, konnte man beim Privatsender im Anschluss jubeln.

Der große Preis von Spanien war das dritte Rennen in dieser Formel-1-Saison, das RTL live übertragen hat. Durch eine Partnerschaft mit „Sky Sport“ können F1-Fans insgesamt sieben Rennen der Königsklasse live im Free-TV verfolgen. Mit dem Barcelona-GP hat der Sender damit einen echten Coup landen können.

RTL: Sehr starke Quoten für Formel 1

Mit dem Formel-1-Grand-Prix in Barcelona sicherte sich RTL am Sonntagnahmittag eine Quote von 15,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das gab der Sender einen Tag später in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Dabei zeigt sich abermals die große Begeisterung für den Motor-Rennsport.

An der Spitze schauten rund 1,9 Millionen Menschen dabei zu, wie beide McLaren sich auf der Strecke den Verfolgern widersetzten. Mit Oscar Piastri auf eins und Lando Norris an zweiter Position konnte der britische Rennstall gleich doppelt jubeln. Die komplette Dominanz von Max Verstappen im Red Bull ist in dieser Saison Geschichte. Aktuell macht der Niederländer eher durch Ausraster und Strafen auf sich aufmerksam (mehr dazu hier).

Mehr Spannung in der Formel 1

Hier drin liegt sicher ein großer Faktor für die gestiegene Begeisterung an der Formel 1. Das Feld ist gerade an der Spitze enger zusammengerückt. Der Kampf um die Fahrerwertung gestaltet sich spannender als im Großteil der vergangenen Saisons. Und diese Spannung scheint auch wieder mehr Fans zum Rennsport zu locken.

Bei RTL sorgt diese Begeisterung aktuell für Top-Quoten und so kann der Sender zuversichtlich auf die ausstehenden vier Rennen blicken, an denen man die Übertragungsrechte hält. Folgende vier Termine sollten sich F1-Fans ohne Pay-TV-Abo notieren: