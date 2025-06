Formel 1: Hülkenberg-Hammer! Folgt jetzt die irre Wende?

Während beim Spanien-GP alle Blicke auf die drei Top-Fahrer der Formel 1 Oscar Piastri, Max Verstappen und Lando Norris gerichtet waren, spielte sich hinten im Feld ebenfalls Spektakuläres ab.

Im Mittelpunkt dabei: Nico Hülkenberg. Der einzige deutsche Formel-1-Pilot erlebte bislang eine schwierige Saison. Nur beim ersten Rennen holte er wichtige Punkte. Danach gab es viele Enttäuschungen. Beim Spanien-GP in Barcelona sorgte der Deutsche für großen Jubel im Sauber-Lager.

Formel 1: Irre Aufholjagd von Hülkenberg

Er hatte kein einfaches Wochenende gehabt. Im Qualifying musste sich Nico Hülkenberg dann auch noch ausgerechnet dem Rookie und Teamkollegen Gabriel Bortoleto geschlagen geben. Das war in diesem Formel-1-Jahr erst zum zweiten Mal der Fall gewesen.

Sauber hatte Upgrades vorgenommen, die dem Deutschen anscheinend noch nicht ganz geholfen hatten. So ging Hülkenberg von Rang 15 an den Start, Bortoleto wurde im Quali starker Elfter.

Und Hülkenberg erwischte gleich einen sehr starken Start, überholte mehrere Autos vor sich. Um genau zu sein waren es fünf Fahrer. Ein Mega-Start des Deutschen, der darauf hoffte, endlich wieder Punkte holen zu können.

Beste Platzierung für Hülkenberg

Im Rennen wurde Hülkenberg dann auch immer stärker und stärker. Dank guter Strategien seines Teams und guter Stopps konnte er sich sogar auf Position fünf vorschieben! Er profitierte am Ende von eine Strafe von Max Verstappen. Am Ende konnte der Sauber-Pilot diesen Platz auch halten und jubelte schließlich über die beste Platzierung in dieser Formel-1-Saison.

Bedeutet auch: 10 Punkte für Hülkenberg. Lediglich in Melbourne holte er zum Saisonstart wichtige Zähler in der Fahrerwertung. Seitdem wartete er darauf, endlich wieder jubeln zu dürfen. Nun war es in Barcelona wieder der Fall gewesen.

Das Upgrade hat also doch geholfen. Für Hülkenberg und Sauber werden die Hoffnungen jetzt groß sein, dass es auch in den kommenden Rennen so gut läuft. Der nächste Grand Prix findet am 15. Juni in Kanada statt.