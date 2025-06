Formel 1: Hammer-Comeback für Mick Schumacher? Jetzt gibt es alarmierende Worte

Die Formel 1 bleibt für Mick Schumacher ein Traum, doch nach drei Jahren ohne Cockpit erscheint die Rückkehr 2026 alles andere als sicher. Das neue US-Team Cadillac, das unter der Führung von General Motors in die Formel 1 einsteigt, könnte dem 25-Jährigen dennoch eine neue Chance bieten.

Rubens Barrichello, ehemaliger Teamkollege von Micks Vater Michael Schumacher, zeigt sich jedoch skeptisch. „Ich wünsche Mick nur das Beste, denn er hat definitiv das Talent zum Rennfahren“, erklärte Barrichello. Doch die geringe Anzahl an Startplätzen in der Formel 1 erschwert seinen Weg zurück.

Cadillac als Hoffnung für Mick Schumacher in der Formel 1

Barrichello betonte, dass das heutige Fahrerfeld mit nur 20 Autos begrenzt sei und vor allem finanzstarke Fahrer bevorzugt würden. „In den 1980er Jahren hatten wir 36 Autos, was mehr Platz für talentierte Fahrer wie Mick schuf. Mit nur 20 Autos wird es für ihn schwierig.“ Immerhin soll die Formel 1 ab 2026 auf 22 Autos aufgestockt werden, da Cadillac mit der Unterstützung der Andretti-Familie als elftes Team einsteigen wird.

Auch interessant: Formel 1: Ferrari-Enttäuschung – Hamilton-Boss lässt keine Zweifel

Laut Berichten gilt Sergio Perez als Favorit für eines der Cadillac-Cockpits. Seine Popularität in Nordamerika und die damit verbundene Sponsorenattraktivität machen ihn besonders interessant. Doch auch Mick Schumacher wird als Kandidat gehandelt. Beim Miami-GP traf er sich sogar mit Mario Andretti, um mögliche Optionen für die Zukunft zu besprechen.

Sebastian Vettel glaubt an Mick Schumachers Rückkehr

Sebastian Vettel, der viermalige Weltmeister, glaubt fest an Mick Schumachers Potenzial, ein Comeback in der Formel 1 zu schaffen. „Ich wünsche es ihm wirklich. Mick kann mit den anderen Fahrern problemlos mithalten“, sagte Vettel in einem Interview. Er bleibt optimistisch, dass sein junger Landsmann eine zweite Chance in der Königsklasse des Motorsports erhält.

Die Konkurrenz um die wenigen Startplätze ist groß, doch Schumacher zeigt sich entschlossen, den Sprung zurück zu schaffen. Für das WM-Jahr 2026 wird sich dann zeigen, ob sich Mick Schumacher bei Cadillac oder einem anderen Team in die Startaufstellung zurückkämpfen kann.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.