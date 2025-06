Formel 1: Stroll verpasst Spanien-GP! Warum darf kein Ersatzpilot fahren?

Großer Schock vor dem Formel-1-Rennen in Barcelona! Lance Stroll wird am Spanien-GP nicht teilnehmen können. Das hat Aston Martin am Samstagabend (31. Mai) nach dem Qualifying bekanntgegeben.

Das Problem für das Formel-1-Team: Mit Fernando Alonso wird nun nur ein Fahrer am Rennen teilnehmen können. Viele Fans werden sich fragen: Wieso gibt es keinen Ersatzpiloten für Lance Stroll? Das hat einen einfachen Grund.

Formel 1: Stroll verpasst Spanien-GP

„In den letzten sechs Wochen hatte Lance Schmerzen in der Hand und im Handgelenk, die nach Ansicht seines medizinischen Beraters mit dem Eingriff zusammenhängen, dem er sich 2023 unterzogen hat“, hieß es in einem Statement von Aston Martin über den Formel-1-Piloten kurz vor dem Spanien-GP.

Und das Team weiter: „Daher hat sein medizinisches Team bestätigt, dass er morgen nicht am Rennen teilnehmen wird. Er wird sich einem Eingriff unterziehen, um diese Probleme zu beheben, bevor er sich auf seine Genesung konzentriert.“ 2023 hatte sich der Kanadier vor dem Start der neuen Saison bei einem Radunfall verletzt und war anschließend am Handgelenk operiert worden. Ein Zusammenhang sei nicht ausgeschlossen.

Normalerweise gibt es bei allen Teams einen oder mehrere Ersatzpiloten, die in solchen Fällen direkt antreten können. Allerdings kann Aston Martin keinen Fahrer nominieren. Der Grund ist simpel: Die Regeln lassen das nach dem Qualifying nicht mehr zu.

Darum darf kein Ersatzpilot ran

In Artikel 32.2 des Sportlichen Reglements heißt es, dass die Fahrer nach dem dritten Training letztmalig die Möglichkeit dazu haben, den Fahrer noch zu tauschen. Danach ist es nicht mehr möglich. Deshalb kann Aston Martin beim Formel-1-Rennen in Barcelona keinen anderen Piloten für Stroll fahren lassen.

Unklar ist es jedoch, ob Stroll auch das nächste Rennen verpassen wird – und das wäre richtig bitter! Die Formel 1 gastiert nämlich dann in Kanada. Es ist ausgerechnet sein Heimrennen. Dazu hat Aston Martin bislang noch keine Prognose abgegeben. Hier wäre es dann möglich, einen Ersatzpiloten für Stroll fahren zu lassen.