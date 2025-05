Heidi Klum lässt sich von ihrem Tom bekochen – was es gibt, ist wirklich unfassbar

Sie ist eines der erfolgreichsten Models der Welt und lebt ein Leben auf der Überholspur. Heidi Klum ist mittlerweile 51 Jahre alt und voll und ganz im Showbusiness etabliert. Bereits seit der ersten Staffel im Jahr 2006 führt sie durch die Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ und hat bereits Models wie Lena Gercke, Stefanie Giesinger und Rebecca Mir zum ganz großen Erfolg verholfen.

Und auch privat läuft es für den Superstar wie am Schnürchen. Im Mai 2018 machte sie ihre Beziehung zu „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz öffentlich. Seitdem lässt das Model ihre Instagram-Follower an ihrer ganz großen Liebe teilhaben. Ein neuer Video-Beitrag offenbart nun jedoch eine private Kochsession, die den ein oder anderen Zuschauer garantiert sprachlos machen wird.

Heidi Klum braucht keine Sterneküche

Knapp sieben Jahre lang sind Heidi Klum und Tom Kaulitz mittlerweile liiert. Das Paar zeigt sich jedoch verliebt wie am ersten Tag. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 12,5 Millionen Menschen folgen, ist das Model stets turtelnd mit ihrem Liebsten zu sehen. In einer aktuellen Instagram-Story lässt sich Heidi nun von ihrem Göttergatten bekochen und dokumentiert den Prozess stolz für ihre Follower.

Das Model filmt die hellgraue Pfanne, in die Tom einen große Portion Spaghetti schmeißt. Heidi weist ihren Liebsten jedoch direkt an: „Komm, mach alle rein!“ Nach einem kurzen Widerspruch des Gitarristen, gibt er nach und wirft noch mehr Nudeln in die Pfanne. Zu der Pasta gibt der Musiker dann drei frische Eier hinzu. Zwischendurch darf ein kurzer Kuss natürlich nicht fehlen.

Das fertige Nudelgericht wird dann mit reichlich Ketchup abgeschmeckt. Sterneküche im Hause Klum/Kaulitz? Falsch gedacht! Heidi Klum gibt sich mit dieser einfachen Küche zufrieden. Der „GNTM„-Star scheint sich dem Ketchup-auf-Nudeln-Fauxpas jedoch bewusst zu sein und bekräftigt: „An alle Italiener: Verurteilt uns nicht, bevor ihr es nicht probiert habt!“ Im Anschluss ließen sich die Turteltauben noch Würstchen vom Grill schmecken. Das Promipaar führt privat also auch nur ein herrlich normales Leben.

In Tom Kaulitz hat Heidi Klum ihr ganz großes Glück gefunden. Auch in Zukunft wird die Model-Mama ihre Instagram-Follower garantiert an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben lassen.