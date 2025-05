Bill Kaulitz macht schockierendes Geständnis – „Das war immer Drama“

Bill Kaulitz verbreitet Lebensfreude und überzeugt mit seinen schrillen und aufsehenerregenden Looks. Mit der Band „Tokio Hotel“ feierte er seinen Durchbruch und auch Jahrzehnte später verkauft die Musikgruppe große Hallen aus. Sein Zwillingsbruder Tom ist mittlerweile an der Seite von Heidi Klum glücklich und auch Bill pflegt ein enges Verhältnis zu der „GNTM„-Chefin.

Karrieretechnisch lebt der Sänger ein Leben auf der Überholspur, nur in Sachen Liebe hat er sein ganz großes Glück noch nicht gefunden. Im Podcast-Interview offenbart der 35-Jährige jetzt schockierendes.

Bill Kaulitz hatte Pech in der Liebe

Im Podcast „Hotel Matze“ spricht Bill Kaulitz jetzt offen und ehrlich über sein kompliziertes Beziehungsleben. Der Sänger nimmt kein Blatt vor den Mund und gesteht: „Meine Beziehungen waren alle immer schmerzhaft, ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Ich habe nie mit jemandem zusammengelebt. Das war immer Drama.“ Diese traumatischen Erfahrungen scheint der Musiker bereits verarbeitet zu haben, schließlich legt er eine positive Grundeinstellung an den Tag.

Trotz der großen Enttäuschungen in seiner Vergangenheit gibt der Sänger die Hoffnung keineswegs auf, Bill ist sich sogar sicher: „Aber der Richtige kommt bestimmt bald!“ Aus Angst vor potenziellen Verletzungen möchte er sich die Chance auf die wahre Liebe nicht verderben lassen. Dennoch muss der 35-Jährige etwas an seinen Dating-Gewohnheiten verändern, wie er sich selber eingesteht.

So zeigt sich Bill Kaulitz bei seinem Besuch im Podcast von Matze Hielscher durchaus reflektiert: „Ich verliebe mich immer in die Falschen und das hat, glaube ich, schon mit einem selber zu tun. Das ist ein Thema, woran ich arbeiten muss.“ Er suche sich immer eine Herausforderung und möchte dann beweisen, dass die Partnerschaft dennoch funktionieren kann.

Seinen Optimismus möchte sich der Sänger aber nicht nehmen lassen und bekräftigt: „Ich habe keine Angst, mein Herz wieder auf den Tisch zu packen. Wenn ich jemanden toll finde, stürze ich mich wieder voll rein.“ Auch auf die These, dass sich homosexuelle Männer schnell in heterosexuelle Männer verlieben, hat Bill eine Antwort parat. Der Musiker erklärt: „Mir geht es so, dass ich mich in eine sehr männliche Figur verliebe, also jemand, der ganz viel Männlichkeit ausstrahlt und das sind dann eben auch viele heterosexuelle Männer. Ich frage ja nicht vorher, ob derjenige auf Männer steht.“

Mit der Zeit wird das Durchhaltevermögen von Bill Kaulitz sicherlich belohnt werden. Schließlich findet jeder Topf irgendwann seinen Deckel.