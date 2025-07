Bürgergeld-Empfängerin macht Heiratsantrag live auf TikTok – die Antwort folgt im Chat

Sozialhilfe-Dokus wie „Armes Deutschland“ und „Hartz und Herzlich“ erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Der Sender RTL2 begleitet Bürgergeld-Empfänger in ihrem Alltag und zeigt ihre zwischenmenschlichen und finanziellen Herausforderungen auf.

Auch Protagonistin Petra ist auf die Unterstützung vom Staat angewiesen. Doch immerhin hat sie mittlerweile eine neue große Liebe gefunden. Die 55-Jährige entscheidet sich kurzerhand dazu, ihrem Liebsten Jörg einen Heiratsantrag zu machen – und das während eines TikTok-Live-Videos.

Bürgergeld-Empfängerin setzt alles auf eine Karte

In der „Hartz und Herzlich“-Folge „Aufs Ganze gehen“, die am 18. Juli um 18:05 ausgestrahlt wird, setzt Petra alles auf eine Karte. Seit einem halben Jahr ist sie mit ihrem ehemaligen Kumpel Jörg zusammen, das Paar macht mittlerweile alles zusammen und ist unzertrennlich. Die Bürgergeld-Empfängerin bekräftigt: „Wenn er nicht wär, wäre ich überhaupt gar nicht glücklich.“ Nun möchte die 55-Jährige ein romantisches Zeichen setzen.

Petra berichtet freudestrahlend: „Ich habe heute Nacht dem Jörg einen Antrag gemacht. Ich war hier in der Küche mit meinem Handy und er war im Wohnzimmer.“ Während eines TikTok-Live-Videos stellte Petra ihrem Liebsten vor etlichen fremden Menschen die Frage aller Fragen. Die zweifache Mutter erzählt: „Dann hab ich mir gedacht: jetzt oder nie. Der sieht mich ja nicht. Dann habe ich mich mit einer Blume hingestellt, vor meinem Handy und hab das rausgehauen. Willst du mich heiraten?“

Doch ihr Angebeteter Jörg ist von der spontanen Aktion seiner Liebsten erst einmal völlig überfordert. Anstatt zu antworten, schreibt er in den Chat des Videos das Wort „sprachlos“. Der 34-Jährige erzählt: „Und die Leute alle so: Sag was dazu! Und ich war sprachlos.“ Die Bürgergeld-Empfängerin reagiert sofort und läuft rüber ins Wohnzimmer. Petra setzt sich auf die Couch, die Verliebten schauen sich tief in die Augen.

Die RTL2-Protagonisten bekräftigt überglücklich: „Und es war gleich klar, für ihn und für mich, dass wir diese Bindung eingehen wollen.“ Petra und Jörg wollen heiraten. Jörg ist von den Worten seiner Liebsten so gerührt, dass er vor laufender Kamera anfängt zu weinen. Für das Paar ist es eindeutig, die „Hartz und Herzlich“-Stars wollen ihr Leben zusammen verbringen.

Wann es so weit sein wird, hat die Bürgergeld-Empfängerin noch nicht verraten. In nächster Zeit wird Petra nun garantiert erstmal auf Wolke sieben schweben.