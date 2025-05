Heidi Klum: Outfit-Hammer! In Cannes bricht sie die Regeln

Die Mode-Polizei schreit auf! Auf der Croisette in Cannes zieht Model-Mama Heidi Klum (51) alle Blicke auf sich. Und das mit einem Outfit, das die brandneuen Dresscode-Regeln locker ignoriert!

Keine Nippel, keine XXL-Schleppen – so lautet der neue Dresscode in Cannes. Doch Heidi pfeift auf die Vorschriften. Bei der Eröffnung der 78. Festivalausgabe am Dienstagabend (13. Mai) machte sie klar: Regeln sind da, um gebrochen zu werden!

Heidi Klum: Irrer Regelbruch in Cannes

Wie jedes Jahr feiert die Stadt an der Côte d’Azur Cannes sein beliebtes Filmfestival. Doch stehen dabei nicht nur die Filme, sondern auch die extravaganten Auftritte der Stars und Sternchen im Vordergrund. Das beweist nun auch Heidi Klum! In einer atemberaubenden Robe von Elie Saab schritt sie über den roten Teppich.

Schulterfrei, mit Lagen wie Blütenblätter und einer Schleppe, die ihresgleichen sucht. Der Hammer: Ein tiefer Beinschlitz, der eigentlich verboten ist. Aber wer straft schon Heidi Klum? Die neuen Regeln sollen für Anstand und Ordnung sorgen. „Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten”, heißt es in den offiziellen Richtlinien.

Doch Heidis Auftritt zeigt: Ein bisschen Rebellion schadet nie!

Das Festival an der Côte d’Azur durchläuft eine Verwandlung. Sehen und Gesehen-Werden bleibt wichtig, aber eben jetzt mit mehr Regeln. Ob die anderen Stars dem Dresscode folgen, bleibt abzuwarten.

Die Filmfestspiele finden noch bis zum 24. Mai 2025 statt.