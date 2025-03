Heidi Klum verkündet es nach sieben Jahren – „Wir sind zurück“

Sie ist viel unterwegs, dreht ein Projekt nach dem anderen ab, ist vor allem aber als Model-Mama Deutschlands bekannt: Heidi Klum. Seit 2006 kürt die 51-Jährige bereits „Germanys next Topmodel“, die Staffel zum 20. Jubiläum ist gerade in vollem Gange. Doch das Leben von Heidi steht bekanntlich nie still. Denn auch im amerikanischen Format „Project Runway“ saß sie mehrere Jahre hinterm Jury-Pult.

Und jetzt gibt es Großes zu verkünden!

Heidi Klum feiert Comeback

Heidi Klum ist zurück! Und das mit einer neuen Staffel von „Project Runway.“ 16 Staffeln lang war sie das Gesicht der US-Castingshow für Modedesigner, ehe sie 2018 ausstieg. Nach sieben Jahren kehrt die 51-Jährige nun zurück, wie der US-Sender „Freeform“ bereits Anfang Januar mitteilte.

Auf Instagram schrieb Heidi Klum schon im Februar passend dazu: „Mama kommt nach Hause. Ich freue mich, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren: ‚Project Runway!'“. Und das offenbar schneller als gedacht!

Mittlerweile haben auch schon die Dreharbeiten der Show begonnen. „Erster Tag morgen! Fühlt sich an wie nach Hause kommen“, schreibt Klum nun auf der Social-Media-Plattform. Kein Wunder, schließlich war Heidi stolze 16 Jahre Teil der Show. Doch das Supermodel schürt die Vorfreude noch mehr mit einem Blick hinter die Kulissen.

Heid Klum: Fans sind aus dem Häuschen

So teilt Heidi Klum auch ein Video aus ihrer Garderobe. Die ist – passend zu ihrem Comeback – mit reichlich Blumen und Luftballons geschmückt. Im Clip ruft Klum begeistert: „Wir sind zurück!“ Und wie! Die Vorfreude ist der Model-Mama deutlich anzumerken.

Auch in der Kommentarspalte ist die Freude groß: „Willkommen zurück, Mutter“ oder „Bester Host, kann es kaum erwarten“ lauten nur einige der Reaktionen.

Mit Heidi Klum dürfte die 21. Staffel von „Project Runway“ umso spannender werden. Der US-Sender „Freeform“ kündigte an, dass die Show voraussichtlich wieder bei Amazon Prime in diesem Jahr anlaufen wird. Ein konkreter Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben.