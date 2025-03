Heidi Klum kann sich bei „GNTM“ „ganz schwer konzentrieren“ – Schuld ist ER

Mittwochs und donnerstags erobert „GNTM“ aktuell das deutsche Fernsehen. Mit am Start natürlich Model-Mama Heidi Klum und eine Menge spannende Kandidaten und Gast-Juroren.

Gerade bei den Entscheidungs-Walks geht immer mal wieder etwas schief – dass man sich da mal kurz ablenken lässt, überrascht nicht. Jetzt sorgte jedoch ein Anwesender dafür, dass Heidi Klum völlig aus dem Häuschen war.

Heidi Klum völlig in den Bann gezogen

Auf ihrem Instagram Account macht die Model-Mama selbst keinen Hehl darum. „Zeit für einen kleinen Freudentanz! Meine Lieblingsgäste der Staffel kommen“, schreibt sie über einen kurzen Clip. Darauf zu sehen: Bill und Tom Kaulitz, mittendrin Heidi, die einen wahren Freudentanz aufführen. Was die anderen „GNTM“-Gäste von dieser Ansage wohl halten?

Für Klum scheint es nichts Schöneres zu geben, als ihren eigenen Ehemann am Set zu haben. Jedoch sollte das nicht dafür sorgen, dass sie sich völlig von der wichtigen Entscheidung ablenken lässt, oder? Na, so ganz funktioniert das wohl nicht. Denn ein weiterer Clip hält ein ganz anderes Szenario fest – die beiden fallen förmlich übereinander her.

Heidi Klum immer noch „big in love“

Es wird geschmust und geknutscht – die Kamera hält fest, was Heidi und Tom auch nach fünf Ehe-Jahren noch voneinander halten. „Dieses Mal kann ich mich wirklich ganz schwer konzentrieren“, titelt Klum selbst den Beitrag. Ob die Dreharbeiten an diesem Tag wohl länger gebraucht haben, als sonst? Das werden wir wohl nie erfahren!

Hin oder her – es gibt doch nichts Schöneres, als Zeuge der Liebe zu werden, oder? Klum entscheidet sich jedenfalls dazu, die Kommentar-Funktion unter dem Clip auszuschalten. Was die Welt von ihren Liebes-Turteleien hält, scheint sie wohl nicht zu interessieren. Wie der Entscheidungs-Walk am Ende ausging, erfährst du Mittwoch-Abend (19. März).