Heidi Klum: Sohn Henry feiert Premiere –“Unglaublicher Meilenstein“

12,5 Millionen Follower hat Heidi Klum auf ihrem Instagram-Kanal. Scheu davor, Dinge aus ihrem Privatleben zu teilen, hat die Model-Mama auf ihrem Account nicht. Die Privatsphäre ihrer Kinder war Klum jedoch lange hoch und heilig.

Den Anfang in die Öffentlichkeit machte Tochter Leni (20), aus der Beziehung mit Flavio Briatore. Und jetzt folgt auch Heidis ältester Sohn Henry, aus der Ehe mit Ex-Mann Seal. Der 19-Jährige feiert nun eine besondere Premiere – Mama Heidi Klum ist natürlich mehr als stolz auf ihren Sohn!

Heidi Klum: Sohn tritt in ihre Fußstapfen

Sohn Henry scheint ganz nach Model-Mama Heidi Klum zu kommen. Ende Januar 2025 trat der 19-Jährige zum ersten Mal in ihre Fußstapfen. Er lief für die Luxusmarke Lena Erziak über den Laufsteg der Pariser Fashion Week – eine der vier großen Modewochen weltweit (neben New York, London und Mailand).

Und ab jetzt geht es nur noch weiter nach oben! Henry stand nun für sein erstes Cover-Shooting vor der Linse – für das berüchtigte „Hunger“-Magazin. Auch Mama Heidi Klum zierte das Cover bereits. „Ich bin so stolz auf dich, mein wunderschöner Henry“, teilt Klum das Titelbild auf ihrem Instagram-Kanal.

Heidi Klum ist mehr als stolz

Henrys Cover des „Hunger“-Magazins zieht alle Blicke auf sich. Der gebürtige Kalifornier trägt einen Zweiteiler aus Hose und Sakko, das er über seinem nackten Oberkörper trägt – die Aufnahme ist schwarz-weiß.

Inhalt von Instagram anzeigen

Hinter dem „schlichten“ Outfit steckt eine tiefe Bedeutung: Die Kreation ist vom verstorbenen Designer Karl Lagerfeld und wurde von Starfotograf Rankin in Szene gesetzt, den „GNTM“-Fans sicher schon aus Heidis Show kennen.

Weiter heißt es von Klum: „Zu sehen, wie du zu dem tollen jungen Mann heranwächst, der du heute bist, erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe – du bist zu Großem bestimmt!“ Eins ist klar: Model-Mama Klum ist mehr als stolz! Und wir können gespannt sein, welche großen Schritte Henry in Zukunft noch machen wird.