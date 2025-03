Heidi Klum: Nach der GNTM-Folge ist es nicht mehr zu leugnen

Nach dem Umstyling ist es die zweite wichtige Episode jeder GNTM-Folge: das Sedcard-Shooting! Die Bilder der Sedcard sind schließlich das Aushängeschild eines jeden Models und entscheiden darüber, ob ein Kunde auf den ersten Blick Gefallen am Model hat oder nicht.

Heidi Klum nimmt die Sache deshalb stets sehr ernst in ihrer Castingshow und versucht, ihre GNTM-Kandidatinnen in richtige Licht zu rücken. Doch interessieren sich die Zuschauer genauso für das Shooting wie die potenziellen Kunden?

Heidi Klum: Nach GNTM ist es offiziell

ProSieben zumindest kann sich mit GNTM am Donnerstagabend (13.03.) sehen lassen! Die Quoten geben dem Sender recht: Beim jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen schafft es Heidi Klum mit der Frauen-Ausgabe von GNTM, die Marktführung einzuholen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag laut „DWDL“ bei starken 17 Prozent, 0,81 Millionen Zuschauer sahen zu.

Zwar lag der Wert in der Vorwoche noch etwas höher, aber da wurde auch die Highlight-Umstyling-Folge gesendet, die bekanntlich immer gut ankommt bei den Zuschauern.

Insgesamt lockte der Sender 1,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Die Frauen waren in dieser Woche Quoten-technisch insgesamt wieder stärker als die Männer. Zum Vergleich: Heidis Männermodels lockten am Mittwoch (12.03.) 580.000 Zuschauer an und hatten in der entsprechenden Zielgruppe einen Marktanteil von 13,1 Prozent. Immerhin: Der Primetime-Sieg der jüngeren Zuschauer war ihnen ebenfalls sicher.

Die nächste GNTM-Ausgabe zeigt ProSieben am Mittwoch (19.03.) um 20.15 Uhr. Ganze Folgen kannst du aktuell auch in der Mediathek bei Joyn sehen.