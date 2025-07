Mit dieser Kombi hat wohl niemand gerechnet – SIE saß bei Giovanni Zarrellas Konzert im Publikum

Normalerweise steht sie selbst im Rampenlicht, doch diesmal saß sie im Publikum: Shirin David, die 2024 mit „Bauch Beine Po“ den Sommerhit des Jahres landete, jubelte bei Giovanni Zarrellas Open-Air-Konzert am Berliner Gendarmenmarkt am Freitag (18. Juli) mit über 5.000 anderen Fans. Die Pop-Queen überraschte mit ihrer Anwesenheit – und ließ damit keinen Zweifel: Sie ist ein echter Fan.

Während sie vor wenigen Monaten noch selbst Hallen ausverkaufte, verfolgte sie diesmal begeistert das Bühnengeschehen eines Freundes. Dass die Blondine ihrer Einladung folgt und Zarrella mit einem Besuch höchstpersönlich unterstützt, ist in der Showbranche nicht selbstverständlich – gerade deshalb sorgte ihr Auftritt für viel Aufmerksamkeit.

Shirin David & Giovanni Zarrella: Aus TV-Kollegen wurde echte Freundschaft

Giovanni Zarrella zeigte sich im Gespräch mit „Bild“ gerührt: „Ich kenne Shirin erst so richtig seit unserer gemeinsamen Staffel bei ‚The Voice of Germany’. Daraus ist eine sehr herzliche und ehrliche Freundschaft entstanden, die von Wertschätzung geprägt ist.“ Auch abseits der Kamera pflegen die beiden einen engen Kontakt – das zeigen gemeinsame Fotos hinter der Bühne.

Zarrella empfing an dem Abend nicht nur Fans, sondern auch prominente Wegbegleiter wie Detlef Soost – und eben Shirin David. In seiner Instagram-Story nennt er sie liebevoll „Meine Sorellina aus Berlino“. Was er besonders an ihr schätzt? „Shirin hält ihren Erfolg nicht für selbstverständlich, sondern arbeitet sehr hart und viel dafür.“

Eine Verbindung, die über Musik hinausgeht

Die gegenseitige Bewunderung ist kein PR-Gag, sondern basiert auf gemeinsamen Werten. „Neben der Musik verbindet uns auch die Liebe zu unseren Familien“, betont Giovanni Zarrella. Trotz Star-Status wirkt die Freundschaft der beiden authentisch – und für viele Fans inspirierend.

Die Reaktionen im Netz sprechen für sich: „Diese Kombi ist genial“ oder „Von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen“, heißt es in den Kommentaren. Offenbar hat Shirin mit ihrer Unterstützung nicht nur Giovanni eine Freude gemacht, sondern auch den Fans ein neues Lieblings-Duo beschert.

Am 29. November wird Giovanni Zarrella erneut in Berlin auf der Bühne stehen. Ob Shirin David dann wieder im Publikum sitzt, bleibt abzuwarten – doch die Chancen stehen gut. Denn was beide verbindet, ist mehr als Show: Es ist echte Verbundenheit zwischen zwei Ausnahmekünstlern.