Reality-Star verkündet große Neuigkeiten – „Habe einen neuen Job“

Franziska Temme (30) überrascht mit einer völlig neuen Wendung in ihrem Leben – und zeigt, dass hinter der bekannten Reality-TV-Fassade mehr steckt, als viele vermuten. Die Kasselerin wurde 2020 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ mit Sebastian Preuss einem größeren Publikum bekannt. Es folgten Auftritte bei „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“, wo sie als selbstbewusste, offene Persönlichkeit auffiel. Auch auf Instagram war sie bisher regelmäßig aktiv – doch zuletzt wurde es ungewöhnlich ruhig um sie.

Nun meldet sich Franziska zurück – mit einer ehrlichen Erklärung, die viele überrascht. In ihrer Instagram-Story berichtet sie von einem Jobwechsel, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat: „Ich habe euch noch gar nicht erzählt, ich habe einen neuen Job. Ich habe zuvor in der sozialen Rehabilitation mit suchtkranken Erwachsenen gearbeitet. Und jetzt arbeite ich mit minderjährigen Mädels in einer Inobhutnahme.“ Eine Aufgabe, die ihr nicht nur am Herzen liegt, sondern sie auch stark fordert.

Reality-Star Franziska Temme zwischen Verantwortung und Veränderung

Der neue Alltag lässt wenig Raum für ihre Social-Media-Präsenz, wie sie offen erklärt: „Ihr habt ja sicherlich auch gemerkt, dass ich mich in den letzten Wochen fast gar nicht so wirklich bei euch gemeldet habe. Aber halt einfach, weil der Job tausendmal mehr Präsenz in meinem Leben hat als Social Media und TV.“ Ihre Tätigkeit beschreibt sie als fordernd und intensiv: „Es ist auf jeden Fall wirklich herausfordernd“, gesteht Franziska ehrlich – mit sichtbarem Respekt vor ihrer neuen Verantwortung.

Mit dem Schritt in ein neues Berufsfeld zeigt sie, dass sie weit mehr ist als nur Reality-Star. Ihre Entscheidung, sich um junge Mädchen in schwierigen Lebenssituationen zu kümmern, spricht für ein starkes soziales Engagement – und für eine neue Reife, die viele Fans beeindruckt. Der Wunsch nach Sinn und echter Veränderung scheint bei Franziska derzeit weit über Likes und Einschaltquoten zu stehen.

Glaube als Rückhalt

Auch abseits der Arbeit hat Franziska in der letzten Zeit neue Seiten von sich gezeigt. So verriet sie bereits früher, dass ihr Glaube eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Regelmäßig sucht sie katholische Kirchen auf, um zu beten und für ihre Familie und Freunde Kerzen anzuzünden. Eine stille, spirituelle Kraftquelle, die sie im hektischen Alltag offenbar stärkt und erdet.

Mit ihrem neuen Lebensweg setzt Franziska Temme ein starkes Zeichen – für Veränderung, Mitgefühl und die Bereitschaft, sich echten Herausforderungen zu stellen. Sie beweist, dass Reality-TV nicht das Ende der Geschichte sein muss, sondern vielleicht erst der Anfang.

