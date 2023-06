GNTM: Prosieben verrät jetzt schon, SIE ist beim Finale dabei

Nur eine kann „Germanys next Topmodel“ werden und nur eine schafft es, sich im großen Finale von GNTM gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wer am Ende die Eine ist, entscheidet ganz alleine Modelmama Heidi Klum.

Die durfte auch in den Vorjahren immer die Entscheidung treffen, welches ihrer Mädels das Rennen macht. Wenn die Wahl der Finalistinnen auch noch nicht final feststeht, gibt es jetzt immerhin erste Details zum großen GNTM-Finale von 2023.

GNTM: Prosieben macht Ankündigung fürs Finale

„Endlich ist es soweit!“, kündigt der Sender auf dem offiziellen Instagramkanal von „Germanys next Topmodel“ an. Und weiter: „Wir dürfen euch den ersten Gast für das große GNTM-Finale verkünden. Bereits letztes Jahr war sie Gastjurorin und nun wird sie am wichtigsten Tag der Staffel neben Heidi Klum Platz nehmen.“

Gemeint ist damit keine Geringere als Kim Petras. Aufgewachsen ist die Sängerin in Köln in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile ist sie weltweit bekannt und lebt in den USA. Sorgte sie zu Beginn ihrer Karriere noch mit ihrer Transsexualität für Aufsehen, ist heute eine echte Ikone in der LGBTQI+-Community.

Zuschauer sind wegen Kim Petras ganz aus dem Häuschen

2023 kehrt sie jetzt als frisch gebackene Grammy-Gewinnerin zu „Germanys next Topmodel“ zurück. Schon die Ankündigung über ihr Mitwirken beim großen Finale sorgt bei den Zuschauern von GNTM für Begeisterung. Zumindest bei denjenigen, die die Sängerin kennen. Denn obwohl Kim Petras mit „Unholy“ an der Seite von Sam Smith ordentlich abräumte, ist sie für einige eine Unbekannte.

Und trotzdem gibt es jede Menge begeisterte Kommentare unter dem Instagrambeitrag. „What the fuck, wie geil“, „Ich liebe dich so sehr, Königin Kim Petras“, „Ich bin so aufgeregt“, oder „Ikone“, sind nur einige der Nachrichten zu der Ankündigung.

Ernst wird es für Kim Petras dann übrigens am 15. Juni. Dann zeigt Prosieben das große Finale live aus Köln.