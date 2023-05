GNTM-Zuschauer sind fassungslos: „So naiv können die doch nicht sein“

Für die Kandidatinnen von GNTM geht’s auf dem Weg zum großen Finale zum Zwischenstopp nach Las Vegas. In der Wüstenstadt wartet eine ganz besondere Überraschung auf die Mädels – ein Partyabend mit Modelmama Heidi Klum.

Die GNTM-Chefin hat es sich nicht nehmen lassen, selbst zu der Clubnacht zu erscheinen. Die Begeisterung bei den angehenden Models ist riesig, vor allem mit der Aussicht Star-DJ Tiësto beim Feiern am DJ-Pult ganz nah zu kommen. Vor allem Selma ist bereits Feuer und Flamme, als die News bekannt werden. Kurz darauf dann der Schock, feiern wird sie an diesem Abend nämlich höchstens im Hotelzimmer.

GNTM-Kandidatinnen müssen aussetzen

Das Problem: Drei der Frauen müssen leider zu Hause bleiben, denn in den USA gilt, wer nicht 21 Jahre alt ist, braucht sich erst gar keine Hoffnungen auf eine lange Partynacht zu machen. Darüber nachgedacht hatte darüber vorher aber anscheinend niemand.

Dementsprechend groß ist die Enttäuschung. „Mein größter Traum war es hier in Las Vegas feiern zu gehen“, sagt Selma unter Tränen. Sie bleibt mit Katherine und Coco alleine zurück, während es die anderen mit Heidi Klum krachen lassen.

Prosieben-Zuschauer sind fassungslos

Dass sich die Mädchen im Nachgang so darüber aufregen, sich vor ihrer Las Vegas-Reise mit den geltenden Gesetzten der USA aber nicht auseinandergesetzt haben, sorgt bei vielen Zuschauern auf Twitter für Fassungslosigkeit, wie diese Kommentare zeigen:

„Dachten die wirklich, dass sie als U21 in Las Vegas feiern und spielen gehen können? So naiv können die doch nicht sein?“

„Und die wussten nicht, dass das in Amerika so ist?“

„Schöne neue Idee, wie wir die Gruppe spalten können? Lass die mal in Vegas feiern schicken. Aber nicht alle. Und dann Kamera auf die Tränen halten! Kein Stück asozial…“

Obwohl sie selbst nicht mitkommen können, helfen die drei den anderen bei der Outfitwahl und verleihen auch ihre eigenen Klamotten. Es sieht aus wie eine gelungene Teambuilding-Maßnahme mit bitterem Beigeschmack.

Der Schmerz sitzt tief. Und was auf die Nicht-Partygängerinnen im Hotel wartet, nachdem die anderen abgezogen sind, ist zunächst auch nicht klar. Dann klopft es an der Tür und ein Hotelwagen voller hochpreisigem Essen wird in das Zimmer geschoben. Es ist zumindest ein kleiner Trost…

Prosieben zeigt GNTM donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.