Action holt Kultprodukt zurück – wenig später folgt das böse Erwachen! „Mist“

Als einer der größten Non-Food-Discounter aus den Niederlanden hat sich Action mittlerweile auch in Deutschland einen großen Namen gemacht. Bei Aldi, Lidl und Co. dürfte bei dem Tempo, das das Unternehmen hier in Sachen Filial-Neueröffnungen vorlegt, regelrecht der Schweiß ausbrechen.

Wie für einen Discounter üblich, lockt auch Action mit niedrigen Preisen in die mittlerweile über 500 Geschäfte in Deutschland. Vor allem bei Aktions-Artikeln, die scheinbar nur für kurze Zeit oder saisonal erhältlich sind, rasten Kunden immer wieder regelrecht aus. Doch jetzt haben sie bei einem Saison-Artikel ein Déjà-vu.

Action bringt Produkt zurück

Denn schon im März und April konnten Kunden von den Solar-Springbrunnen nicht die Finger lassen, wie diese Redaktion berichtete. Bei vielen Kunden kam es kurz nach dem Kauf allerdings zur Ernüchterung, hatten viele scheinbar nicht bedacht, dass im Frühjahr die Sonne noch nicht ausgiebig genug scheint. Die Folge: Die Springbrunnen leuchteten zum Teil abends kaum bis gar nicht (hier mehr Infos dazu >>>).

Das dürfte sich im Sommer zum Glück ändern! Doch viele Kunden, die damals bei Action nicht zugegriffen hatten, stehen jetzt ohne Solar-Springbrunnen dar. Das will der Discounter-Riese aber nicht auf sich sitzen lassen – und hat das Kultprodukt zurück in die Regale und den Online-Shop gebracht, wie auch Recherchen dieser Redaktion zeigten. Aber scheinbar gibt es jetzt einen Haken.

Kunden üben mächtig Kritik

Denn darf man den Action-Kunden auf Facebook glauben, so hat der Discounter scheinbar an den Solar-Springbrunnen Veränderungen vorgenommen. „Ich hätte da mal eine Frage. Wenn ihr wisst, wie sch….. eure Solar-Fontänen sind und gefühlt von 100 nur 1 länger als 1 Woche funktioniert, warum nehmt ihr sie nicht aus dem Verkauf?“, ließ sich eine Kundin unter einem Beitrag für ein sandfreies Strandtuch aus.

Dem pflichteten schnell auch andere bei: „Habe meine letztens zurückgebracht, gleichzeitig lagen 4 andere vorne, die auch am gleichen Tag zurückgebracht wurden. Die von vor 3/4 Jahren läuft noch wie am ersten Tag. Aber die Neue ist Mist!“ oder „Ich habe auch schon ältere. Ich habe meine zurückgebracht, da gab es extra einen Einkaufskorb für Fontänen“, kritisierten so auch andere.

Auch Action meldete sich auf die Beschwerden hin zu Wort: „Defekte Artikel kannst du in der Regel ohne Probleme gegen Vorlage des Kassenbons umtauschen. Unsere Filialmitarbeiter sind dir da gerne behilflich!“, hieß es hier von einer Sprecherin. Doch an der Enttäuschung der Kunden dürfte das wohl auch nicht viel ändern.