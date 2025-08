Kunden greifen bei Aldi, Edeka und Co. zu Eigenmarken – wenn sie DAS mal vorher gewusst hätten

Jetzt steht es schwarz auf weiß! Gerade in Zeiten, in denen Lebensmittel teuer erscheinen wie aktuell, greifen viele Kunden bei Aldi, Edeka und anderen Märkten gern auf Eigenmarken zurück. Die sind oft nicht schlechter als Markenprodukte, dafür aber wesentlich günstiger. Einige Eigenmarken sind sogar richtiger Kult geworden.

Doch welche der vielen Eigenmarken, die es in Supermärkten und Discountern wie Aldi, Edeka und Co. gibt, ist bei Kunden in Deutschland die beliebteste? Eine große Frage, die sich die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGB) angegangen ist. Das Ergebnis hat es in sich!

Kunden greifen bei Aldi, Edeka und Co. zu Eigenmarken

Für die Studie hat die DtGB Kunden unterschiedlichen Alters und Geschlechts online befragt. Die Teilnehmer mussten Produkte der jeweiligen Eigenmarke aufzählen, die sie in den letzten 24 Monaten gekauft und verwendet haben. Dann wurden die Produkte auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten bewertet. Das Urteil zum Abschluss entstand aus drei Kategorien mit unterschiedlicher Gewichtung: Qualität (50 Prozent), Preis-Leistungs-Verhältnis (30 Prozent) und Kundenvertrauen (20 Prozent).

Mehr als 3.200 Kunden nahmen an der Studie teil, über 200.000 Einzelurteile wurden gesammelt. Insgesamt gab es 26 Kategorien im Vergleich, die wiederum in „Food“, „Non-Food“ und „Übergreifende Kategorien“ unterteilt wurden. Vor allem ein Discounter hat richtig abgeräumt: nämlich Aldi!

Aldi räumt richtig ab

Aldi holte bei der DtGB in zehn von 26 Kategorien den ersten Platz. Vor allem die Bio-Marke „Gut Bio/Bio“ von Aldi Süd und Aldi Nord überragt mit fünf Siegen. Auch die neue Bio-Marke „Nur Nur Natur“ von Aldi Süd ist stark, holt erste Plätze in der Kategorie „Bio-Produkte“.

Mehr News:

Immerhin kann auch Edeka zufrieden sein: Der Supermarkt hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, gewinnt sieben Kategorien. Lidl gewinnt drei Kategorien, Rewe genauso wie Edeka gleich fünf Rankings. Vor allem bei vegetarischen und veganen Produkten ist die Supermarkt-Kette stark.