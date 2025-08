Lidl vs. Action: Neue Filiale bricht mit Tradition – DAS gab es noch nie

Wer Lebensmittel kaufen möchte, geht in der Regel zum nächsten Lidl oder Aldi, um dort fündig zu werden. Zwar bieten die Discounter auch andere Produkte, wie Werkzeug, Kleidung oder Küchengeräte an, doch die Lebensmittel der Geschäfte stehen für die meisten Kunden derweil noch an erster Stelle.

In einer Lidl-Filiale in Baden-Württemberg macht die Discounter-Kette Lidl nun mit einem Pilotprojekt allerdings die ersten Schritte in Richtung Non-Food-Geschäft. Steht der Laden bald in direkter Konkurrenz zu Action und Co.?

Lidl-Filiale bricht mit Tradition

Dass es bei Lidl auch Produkte, die nicht zur Kategorie „Lebensmittel“ zählen, gibt, ist nicht Neues. In einer neuen Filiale in Lottstetten in Baden-Württemberg verzichtet die Kette nun jedoch komplett auf die verzehrbaren Produkte und möchte den Markt mit einem neuen Konzept erobern: „Home & Living“ soll Konkurrenten wie Action herausfordern, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet.

Das neue Non-Food-Geschäft eröffnet direkt gegenüber einer herkömmlichen Lidl-Filiale. „Den Kunden steht eine große Auswahl an Haushaltsgeräten, Textilien, Werkzeugen, Einrichtungszubehör, Sportausstattung, Spielzeug und vielem mehr zur Verfügung“, berichtet der Händler gegenüber der „Lebensmittelzeitung“. Das Gebäude wurde zuvor von Fressnapf genutzt und hat eine Grundfläche von rund 500 Quadratmetern.

Filiale ohne Lebensmittel

Auch das „Home & Living“-Konzept soll vielfältig bleiben. Im Eingangsbereich sollen sowohl Eigenmarken-Artikel als auch wöchentlich wechselnde Aktions-Artikel zu finden sein, die es auch in den klassischen Lidl-Filialen zu kaufen gibt. Die sechs Eigenmarken bekommen allerdings deutlich mehr Platz, als in den regulären Geschäften. Die Eigenmarken sind Parkside (Werkzeuge), Crivit (Sport), Esmara (Mode), Silvercrest (Elektronik), Livarno (Wohnen) sowie Lupilu (Kinderprodukte).

Mit dem neuen Konzept möchte Lidl vor allem dem niederländischen Discounter Action Konkurrenz machen. Gemeinsam mit Kette wie Woolworth oder Tedi hat dieser sich in den letzten Jahren große Marktanteile im Non-Food-Bereich gesichert. Insider berichten, dass Non-Food im laufenden Jahr ein Schwerpunkt bei Lidl sei.