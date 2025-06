Action-Kunden schäumen bei diesem Produkt vor Wut – „Weiteres Stück Plastikmüll“

Action ist ein wahres Paradies für Menschen, die gerne einfach mal bummeln möchten. Wenn zwei bis drei Gegenstände auf der Einkaufsliste stehen, kommen die meisten Kunden mit mindestens zehn Dingen wieder aus dem Laden heraus. Ob die gekauften Utensilien letztendlich nötig waren, muss dann jeder für sich entscheiden.

Egal ob Putzmittel, Drogerie oder Deko: Bei Action wird eigentlicher jeder fündig. Der Discounter erfreut sich vor allem bei Schnäppchen-Jägern immer größerer Beliebtheit. Doch nicht alle Produkte kommen bei den Kunden gut an.

Action-Bloggerin zeigt Produkt im Video

Nicht immer sorgen die Artikel für Begeisterungsstürme – so auch dieses Deko-Objekt. Auf dem Instagram-Account einer Action-Bloggerin (120.000 Follower) wird es in einem Video präsentiert.

Dabei handelt es sich um eine LED-Lampe in Form eines Teddys. Sie wird mit Batterien betrieben. Schaltete man sie an, leuchtet eine Kugel, die auf dem Teddy festgemacht ist. Die Lampe gibt es für 4,99 Euro bei Action zu kaufen.

Action-Kunden gehen wegen Lampe auf die Barrikaden

Hört sich eigentlich doch ganz niedlich an, so eine Lampe in Gestalt eines Teddybären. Doch nicht alle Action-Fans sind von dem Produkt begeistert. „Unsere hat nicht lange gehalten. Und sie war sehr laut“, beschwert sich eine Instagram-Userin in den Kommentaren.

„Furchtbar. Allein diese Lautstärke. Außerdem nur wieder ein weiteres Stück Plastikmüll aus China“, lautet das scharfe Urteil einer weiteren Action-Kundin. Doch es gibt auch positive Kommentare zu der Lampe. „Wow“, lautet das kurze, aber knappe Fazit einer Kundin.

