Paukenschlag bei „Die Höhle der Löwen“ – Serien-Liebling kehrt zurück

Darauf haben die Fans der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ bereits sehnsüchtig gewartet: Ab dem 25. August zeigt der Sender die neue Staffel der beliebten Sendung. Dabei erwartet die Fans nicht nur zahlreiche neue Produkte, sondern auch einige Überraschungen und Neuerungen.

So wird es zum ersten Mal in der Geschichte von „Die Höhle der Löwen“ sogenannte „Battle-Pitches“ sowie einen Einblick in den Ankunftsbereich der Sendung geben. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf die Rückkehr eines bekannten Gesichts der Vox-Show freuen.

„Die Höhle der Löwen“ kehrt mit neuen Folgen zurück

In der neuen Staffel der Gründer-Show wird es zum ersten Mal einen Einblick hinter die Kulissen geben. Bevor die Kandidaten vor die Löwen treten, werden sie im Ankunftsbereich von Moderator Amiaz Habtu empfangen und sprechen über ihren bevorstehenden Pitch. Außerdem wird es sogenannte Battle-Pitches geben, die der Sendung einen spannenden Twist geben dürfte.

„Zwei Gründer(-teams) treten dabei im jeweils einminütigen Kurzpitch gegeneinander an – doch nur eines von beiden bekommt die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die ‚Höhle‘ sofort wieder verlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Darüber hinaus kehrt ein beliebter Investor nach fast fünf Jahren Pause zurück.

Rückkehr zu „Die Höhle der Löwen“

Frank Thelen wird in den neuen Folgen wieder neben den altbekannten Gesichtern der Show sitzen. Der 49-Jährige war von 2014 bis 2020 Teil von „Die Höhle der Löwen“ und kehrt nun dauerhaft als Investor zurück.

„Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. ‚Die Höhle der Löwen‘ ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten“, sagt der Unternehmer gegenüber dem Sender.

Vox zeigt die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ab dem 25. August im TV-Programm. Die Folgen gibt es ab dem 18. August schon exklusiv auf RTL+ im Stream.