Nackidei-Aktion bei „Beauty & The Nerd“ sorgt für Kopfschütteln

Max Bornmann (27) sorgt bei „Beauty & The Nerd“ für den wohl heißesten (und fragwürdigsten) Auftritt der Staffel. Und DAS, obwohl es für ihn nicht mal ins Finale geht! Sein Plan, mit möglichst vielen Kandidatinnen anzubandeln, ist zwar gescheitert, doch für Max kein Grund zur Trauer.

Denn was er wirklich wollte, war ganz offensichtlich etwas anderes: Rampenlicht. „Was in der Show passiert, bringt mir mehr als das Geld. Ich werde schon ab und zu zu sehen sein“, verkündet er grinsend in die Kamera, und lässt damit tief blicken. Ein Schlag für seine Nerd-Partnerin Sarah (35), die sich berechtigte Hoffnungen aufs Finale gemacht hatte. Statt Glitzer-Finale gibt’s Tränen: „Das ist schon traurig und ein bisschen egoistisch“, schluchzt sie bitter.

Fremdscham bei „Beauty & The Nerd“?

Doch Max bleibt ungerührt. Kaum hat er Sarah emotional abgeschossen, widmet er sich seiner Favoritin Elsa (19). Dabei geht mit ihr im Pool direkt aufs Ganze. Da fliegt auch schon mal plötzlich die Badehose! „Das hat er nicht getan!“, ruft Elsa schockiert. Doch, hat er. Nackt, frei, feuchtfröhlich – Max feiert seine ganz eigene Show. Und das sogar mit Übernachtung.

Die anderen Kandidaten? Maximal genervt. „Wo sind wir denn hier gelandet?“, fragt sich Laura (28) kopfschüttelnd. Und Beauty Julia (30) bringt’s auf den Punkt: „Das ist keine Dating-Show!“ Während Max also nackte Tatsachen liefert, geht es bei Laura und Nerd Sammy (21) um den Finaleinzug. Ihre Gegner? Wenig überraschend: Elsa und Aaron (26), die schwächsten Spieler.

Das Spiel wird zum Herzschlagfinale, und am Ende jubelt das Power-Duo Laura und Sammy. 50.000 Euro gehen an die beiden. Max hingegen bleibt leer aus. Na ja, abgesehen von einem Haufen Sendezeit und einer ordentlichen Portion Fremdscham fürs Publikum.

Das Finale von „Beauty & The Nerd“ läuft am Donnerstag (31. Juli) zur besten Sendezeit auf ProSieben oder vorab auf Joyn.