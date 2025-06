„Höhle der Löwen“: Start-up verkauft Gleitgel – Judith Williams nimmt es in den Mund

Bereits seit dem Jahr 2014 begeistert die VOX-Show „Höhle der Löwen“ die Fernsehzuschauer. Das Konzept ist schnell erklärt. Start-up-Gründer stellen ihre Ideen einer Reihe an Investoren, den „Löwen“, vor. Diese können in das Projekt investieren und dadurch einen Anteil am Unternehmen erwerben.

Am Montag (16. Juni) zeigt der Sender eine neue Folge der Hitserie. Doch insbesondere zwei Gründer erregen mit ihrem ganz besonderen Produkt Aufmerksamkeit.

In der „Höhle der Löwen“ wird es schlüpfrig

Bereits die Dekoration des „Höhle der Löwen“-Studios verrät einen ersten Hinweis auf das Produkt, das Stefan Arens und Nathalie Sorondo-Gooden an die „Löwen“ bringen wollen. Denn mit „Kokomoon“ haben die Gründer eine zu hundert Prozent natürliche Gleitcreme erfunden, die aus reinem Kokosöl besteht. Nathalie verspricht: „Heute wird es in der Höhle der Löwen etwas intimer. Sex meets Beauty.“

Auch Stefan ist sich sicher: „Die Idee für Kokomoon ist im Bett entstanden. (…) Alle Schlafzimmer dieser Welt sollten das Produkt nutzen. Dann wird das Sex-Leben aufregender.“ Die Start-up-Gründer erhoffen sich eine Investition von 100.000 Euro und würden dafür 20 Prozent ihres Unternehmens an den auserkorenen „Löwen“ abgeben.

Auch die „Höhle der Löwen“-Investoren zeigen sofort großes Interesse an dem Produkt. Die Gründer stellen „Kokomoon“ selbstbewusst vor und preisen die Vorteile der Gleitcreme an. Dann gibt Stefan bekannt: „Unser Produkt ist so rein und natürlich, dass man es sogar essen kann!“ Nathalie möchte diese Aussage sofort beweisen und steckt sich einen Löffel mit dem Kokosprodukt in den Mund.

Carsten Maschmeyer wirft belustigt ein: „Es gibt ja auch Spielchen, bei denen der Geschmack eine Rolle spielt.“ Als Nächstes sollen die Investoren das Produkt selber testen. Die „Löwen“ schmieren sich die Creme auf die Hand und riechen daran. Judith Williams erklärt sich kurzerhand bereit dazu, das Produkt als Erstes zu erschmecken. Die 53-Jährige schmiert es sich auf den Handrücken und leckt es ab. Begeistert bekräftigt sie: „Lecker! Sehr natürlich!“

Am Ende des Tages können die Start-up-Gründer leider keinen Deal aus der „Höhle der Löwen“ mit nach Hause nehmen. Die Investoren haben das Produkt leider nicht in den Regalen der Drogeriegeschäfte und Supermärkte gesehen.