Kuss-Dilemma bei „Die Bachelors“ – „Ich war sehr enttäuscht“

Jetzt wird geknutscht, aber nicht ohne Drama! Bei „Die Bachelors“ fliegen nicht nur Rosen, sondern auch die Funken. Während Martin (35) schon früh auf Kuschelkurs ging, war Felix (32) bislang zurückhaltender. Doch jetzt bricht auch bei ihm das Eis und es endet in einem Kuss-Fiasko.

Seinen allerersten Kuss in der Show hatte Felix mit Favoritin Vivi (34). Der Clou dabei: die hübsche Brünette behielt die Kuss-Premiere für sich. Heimlich still und leise, ohne ein Wort an die anderen Mädels. Kurze Zeit später folgt Felix’ nächstes Date mit Kandidatin Viki (26). Auch bei ihr kommt es zum Kuss. Doch sie ahnt nichts von dem, was bereits passiert ist.

„Die Bachelors“: Fühlt sich Vivi von Viki verraten?

Im Gegenteil: Viki glaubt, sie sei die Erste. Strahlend kehrt sie in die Villa zurück bis Tage später Vivi schließlich mit der Wahrheit rausrückt. Gegenüber unserer Redaktion zeigt sich Viki enttäuscht: „Ich war sehr enttäuscht. Wir waren gute Freunde, haben uns in der Villa immer alles erzählt und sie war eine Bezugsperson für mich. Tage zuvor sagte sie mir noch, sollte ein Kuss fallen, würde sie es mir erzählen.“

Besonders bitter: „Dadurch, dass ich in meiner Vergangenheit sehr viele schlechte Erfahrungen in Freundschaften gemacht habe, hat es mich extrem getriggert. Und es hat mir mal wieder gezeigt – man darf Leuten nicht zu schnell vertrauen.“ Trotzdem bereut sie den Kuss mit Felix nicht, „weil es echt Gefühle und Emotionen waren.“

Und weiter: „Trotzdem eine ungewohnte Situation, in der man sich viele Gedanken macht, ob es das Richtige war – finde ich total menschlich, denn so ein Date & Kuss löst viel in einem aus. Ich habe mich aber ständig mit dem Gedanken beruhigt, dass es wenigstens der erste Kuss war. Genau aus diesem Grund habe ich es auch so häufig erwähnt.“

