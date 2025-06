Action kann es einfach nicht lassen – Kunden außer sich! „Ganz gefährlich“

Der Nonfood-Discounter Action kann es einfach nicht sein lassen. Eine Ankündigung der Kette lässt Kunden nun regelrecht ausflippen.

Auf Facebook wendet sich Action an die Kunden mit einer großen Neuankündigung. Dort heißt es: „Heute feiern wir die Eröffnung unserer 3.000. Filiale.“ Auf dem Bild sind die Mitarbeiter des Discounters zu sehen, die den großen Erfolg und Meilenstein des Unternehmens feiern.

Action: 3.000 Filalien in 13 europäischen Ländern

Schon seit mehreren Jahren ist Action auf Expansionskurs. Mittlerweile ist das niederländische Unternehmen in insgesamt 13 europäischen Ländern vertreten; davon befinden sich mehr als 500 Filialen in Deutschland.

+++ Aldi, Penny und Co: Kunden müssen an der Kasse aufpassen – diese Fehler kosten bares Geld +++

Die neueste Action-Filiale befindet sich jedoch nicht in Deutschland, sondern in Italien. Genauer gesagt in der Gemeinde San Rocco al Porto in der Provinz Lodi. In einer Pressemitteilung teilt das Unternehmen stolz mit: „Mittlerweile begrüßt Action jede Woche durchschnittlich 18,7 Millionen Kunden.“

Auch in den Kommentaren freuen sich viele Kunden über diesen enormen Meilenstein des Unternehmens. Vielen Nutzern ist diese Menge an Filialen jedoch nicht genug – vermehrt finden sich in den Kommentaren Bitten darum, dass man auch bei ihnen in der Nähe eine Filiale eröffnen soll.

+++ Aldi, Rewe und Co: Kunden blicken ins Schoko-Regal – sie sehen es sofort! „Unverschämt“ +++

6.000 Produkte aus 14 verschiedenen Kategorien

Aber viele Kunden haben auch eine große Sorge. Scherzhaft schreibt eine Kundin: „Ganz gefährlich für mich, in den Action zu gehen.“ Kein Wunder, denn bei der großen Auswahl bei Action verfällt man schon schnell in einen regelrechten Kaufrausch. In einer Pressemitteilung berichtet das Unternehmen, dass Kunden bei Action eine Auswahl von 6.000 Produkten aus 14 verschiedenen Produktkategorien geboten wird.

Mehr Themen:

Der Geschäftsführer von Action, Hajir Hajji, erklärt: „Vor 23 Jahren hat die erste Action-Filiale in einem kleinen Laden in Enkhuizen, in den Niederlanden angefangen. Seitdem wuchs Action von Land zu Land weiter an. […] Unser Erfolg basiert auf unserem Konzept und dem Einsatz und Engagement unseres Teams und unserer Partner, auf die wir sehr stolz sind.“